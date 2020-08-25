陳彥霖死因｜陳母離庭逾30警守候　社工指彥霖不甘心被困女童院　

15歲女學生陳彥霖去年9月浮屍油塘對出海面，死因庭就這事繼續研訊，社工透露彥霖去年初在女童院時，也曾試過用膠袋勒頸自殘而被送院，但送院後即冷靜下來，但有透露不甘心被送女童院，又稱其實無實際自殺意圖。她的母親原本稱會親身去接她出院，卻臨時失約改由女童院人士接她，彥霖在離開時趁機逃走，失聯個多月後才被尋回。但社工指彥霖該次被送返女童院後，便開始變乖，情緒亦穩定下來。

彥霖的家人昨離庭時遭人包圍及滋擾，陳母今繼續有到庭聽審，並向法庭申請經特別通道離開，而警方今午亦拘捕了兩名涉嫌日前曾作滋擾行為的人士。但陳母下午散庭離開時，警方仍派出逾30名軍裝警員，及多名便衣警員在西九龍法院的停車場出口守候，亦有警員持著橙柄槍狀物體。

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警方今派出逾30名軍裝警員在西九龍法院外守候，有部份警員更持有橙柄槍狀的物體。(周芷晴攝)

社工形容彥霖開朗聰明

助理福會工作主任黃燕麗（下稱黃）供稱，彥霖在2017年至2019年間，曾6次入住女童院，她於2018年2月第一次見彥霖。黃憶述彥霖在女童院內適應不錯，肯守規矩，甚至取得A+的表現分；她形容彥霖是開朗及很聰明的學生。彥霖於2018年9月開始入讀寄宿學校，惟去年3月再因離家出走而入住女童院。

扯開膠袋勒頸

黃社工續稱，她從同事的紀錄中得知，3月9日彥霖入住女童院，其時被安置在獨立房內，但她「唔肯食午餐，唔肯開門，發曬脾氣」。職員用膠袋裝起她的隨身物品，彥霖便拆開該膠袋，用膠袋勒頸。職員撬開門及時制止，看見彥霖頸部有紅腫，立刻送院治理。

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陳母原稱會親自接彥霖

屯門醫院在同年3月13日准彥霖出院，黃指彥霖母親（陳母）曾在電話中表示，社署可通知她彥霖的出院時間，她會親自來接彥霖走，惟當日陳母改口稱工作繁忙而沒有現身。社署派兩名女職員接走彥霖，黃強調女職員有拖實彥霖的手，但一出醫院門走向的士站時，彥霖隨即鬆開二人的手，拔腿就跑，逃去無蹤。這一次失蹤更長達一個月，至5月時才找回彥霖。

不甘心表現好卻要入女童院

黃引述5月與彥霖對話，彥霖稱她不甘心，為何在寄宿學校表現良好，但仍要入女童院。她形容彥霖這次「知衰」，因此整段宿期也表現「好乖」，情緒穩定。

死因裁判官高偉雄問及，女童院的女童是否一般都會較情緒激動，黃回應指有些女童會用這個方法，借此送院，然後在醫院逃走。

否認有實際自殺意圖

屯門醫院急症室醫生林志鵬醫生在彥霖去年3月入院曾為她作檢查，根據林醫生撰寫的醫學報告，他指彥霖頭部有瘀傷，但沒有神智不清，在病房觀察時穩定及冷靜。彥霖向他表示，因再入女童院而感到十分不開心，衝動下自殘，包括頭撞牆幾次，及咬自己前臂；彥霖承認曾向院舍職員透露自殺想法，但否認有實際自殺意圖。

聆訊明天繼續，將會傳召另一名精神科醫生，及彥霖往探望扣留於塘福監獄的男筆友。

案件編號：CCDI870/2019