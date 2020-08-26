7.21事件｜連林卓廷共57人被捕　44白衣人　飛天南等8人被控暴動

去年7月21日元朗西鐵站白衣人襲擊事件，事件被稱為「元朗黑夜」。警方今早再就事件拘捕13人，包括在事件中受傷的民主黨議員林卓廷，截至今日共有57人被捕。此前拘捕的44人為「白衣人」，警方指今日被捕的人「相信是另一派別人士」，又否認當日是「無差別攻擊」、「警黑勾結」。 被捕的人白衣人中，部份人有黑社會背景，其中「飛天南」等七名被捕人已遭警方落案起訴暴動和串謀有意圖而傷人罪，案件會於明年2月22日開審，需要25日審理。另有一人已經提堂，今日再訊。

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今日拘林卓廷等13人 「相信是另一派別人士」

去年的7月21日，大批身穿白色上衣的人士手持藤條、木棍和鐵通等硬物衝入元朗西鐵站，多人被無差別襲擊。到場直播、曾致電報警的民主黨立法會議員林卓廷，前無綫電視記者柳俊江、現場採訪的立場新聞記者何桂藍等，都被襲擊流血受傷。

警方今早（26日）再就事件拘捕13名男子，年齡由26至48歲，當中包括林卓廷，他涉及暴動罪。新界北總區刑事總部高級警司陳天柱今日指，早前有44人被捕，今日被捕的13人「相信是另一派別人士」。

2019年7.21元朗黑夜，數百名白衣人在南邊圍村聚集，部份人曾進入鄉公所。當時他們手持武器，警方並無拘捕。2020年8月26日，警方指他們被黑衣人圍堵。（資料圖片 / 香港01記者攝）

早前被捕的44名白衣人中，8人被控暴動罪。其中7名男子已經上庭，他們被控暴動和串謀有意圖而傷人罪。7名率先上庭的男子，他們全部為白衣人，依次為：

54歲的運輸公司東主王志榮、

48歲的工程公司東主黃英傑、

48歲的商人林觀良、

43歲的商人林啟明、

60歲燒烤場東主鄧懷琛、

57歲「飛天南」吳偉南，

61歲八鄉橫台山河瀝背村村長鄧英斌。

全部等待明年2月22日開審，預計需時25天。

另外一男，40歲機械技工蔡立基，同樣是白衣人，警方經過認人程序後拘捕他。他被控參與暴動，串謀非法及惡意傷害他人，早前提堂，今日再訊，期間不准保釋。

▼「飛天南」吳偉南▼

「飛天南」去年9月自首 要坐輪椅出入

「飛天南」吳偉南在7月21日的晚上11時58分，持長棍於元朗西鐵站J出口揮動時突然暈倒昏迷，獲在場的救護員先後三次電擊救回。

患有心臟病的吳偉南一度於屯門醫院留醫，情況危殆，至9月時他仍然要以輪椅代步，律師透露他要依靠簿血藥控制病情，並已經向警方自首。

▼燒烤場東主鄧懷琛▼

鄧懷琛持棍打人 法官：鐵證如山

而鄧懷琛，他於7月21日晚上追打途打，被控兩項暴動罪。他事發時身穿白底紅花衫，不少照片及新聞片段均能找到他身影，其照片及其個人資料，包括所開的燒烤場地址等在網上流傳開去。控方在去年9月提堂時，稱錄影清楚拍到鄧懷琛的樣貌衣著，署任主任裁判官蘇文隆則形容是「案情嚴重、鐵證如山。」

▼八鄉橫台山河瀝背村村長鄧英斌▼

另一被告鄧英斌 曾被拍攝到與何君堯握手

7人中年紀最大的鄧英斌，他被控參與暴動及串謀非法及惡意傷害他人，據悉他有黑社會背景。當晚身穿白色黑色字樣上衣的他，在襲擊事件發生前曾與立法會議員何君堯握手，並被途人拍攝下來。

不過7名被告中只有林觀良、林啟明則正在還柙，其餘5人均獲保釋候審。連同已經提堂的蔡立基，暫時被控告的都是白衣人。

▼王志榮及黃英傑▼

林卓廷事發身穿黑衣 事後自行報警

至於今日被捕的林卓廷，他事發身穿黑色上衣並在西鐵的車廂內，他透過社交台直播事發經過，由影片可見有白衣人衝入車廂內，林卓廷嘗試調停，但也遭白衣人挑釁及追打，他嘴角流血，雙手受傷，頭部亦遭硬物毆打，由私家車接送至屯門醫院求醫。林卓廷事後向警方報案，獲警方書面回覆致謝。

事件中，除了林卓廷受傷外，前無綫電視新聞記者柳俊江當晚也到元朗西鐵站協助義載市民離開，但他卻遭白衣人打破後腦。他對於林卓廷被捕的事件在社交平台回應，質疑如指控林卓廷參與暴動，是否代表所有在場市民都參與暴動。

去年7月21日晚上，元朗站內多名白衣人無差別襲擊市民，當中包括林卓廷等人遇襲。(資料圖片)

被圍毆廚師：原告變被告

另一名當晚圍毆的受害人廚師蘇先生，他背脊遭人用藤條打得皮開肉裂，照片在網上流傳至今。他今日亦回應指，對事件感震驚，認為拘捕行動是將原告變被告，「欲加之罪，何患無辭。」

蘇先生背部有被藤條打到皮開肉綻。（香港01記者攝）

警方重複「犯法就係犯法」口號

外界質疑有部分參加襲擊的人士，即使有姓名及照片，甚至流傳有人已經離港，但警方至今仍然未有拘捕行動，包括一名被多人指認出的西瓜農莊的東主。新界北總區刑事部高級警司陳天柱，今日重複多次「犯法就係犯法，一定要負責」的口號。

新界北總區刑事部高級警司陳天柱。（梁鵬威攝）

▼7.21元朗黑夜事件重組▼