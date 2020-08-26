消息：中小學校長代表明晤教育局　討論分階段面授復課安排

因應本港爆發第三波新型冠狀病毒肺炎疫情，教育局早前宣布全港學校於9月新學年只能「網上開學」，不設面授課程。因應近日疫情轉趨穩定，據了解，中小學校長會代表及議會代表代表明日（27日）將與教育局開會，討論新學年恢復面授課堂安排，惟仍未知會議實際安排及內容。 香港教育工作者聯會黃楚標學校校長、教聯會主席黃錦良表示，由於部分學校校舍或禮堂需借出作「全民檢測」，由於預計需時兩周完成，9月14日並非最理想的復課時間，估計9月21日後才適合分階段復課。

據了解，中小學校長代表及教育界團體代表8月27日將與教育局開會，討論新學年恢復面授課堂安排。（資料圖片）

教育評議會建議，當局考慮恢復面授課堂的安排時，應以「先高年級，後低年級」、「先陌生、後熟悉」為分階段復課的先後次序，初時應先半天上課，及後再恢復全日課堂。

教評會建議中六、小六、小五先復課

該會建議，中六級學生應在9月中下旬優先恢復面授，中五級應在中六復課後一星期恢復，中一至中四級則設於10月上旬。小學方面，先讓小五及小六學生最遲於9月下旬復課；考慮到小一學生的適應及自理能力，應先讓小一於9月下旬試行上學兩周，其他年級不應遲於10月上旬復課。

教育評議會續指，幼稚園方面應考慮先讓高班學生（K3）及低班（K2）在10月先上半天課；其他年級可按疫情，考慮讓學生分不同時段復課，形式可以按分時段、以小組形式上課，縮短在校逗留時間。

教育局局長楊潤雄早前表示，復課會先以半日制形式實行，部分年級會優先，例如中一、中六、小一和小六。他又指，相信將來分階段復課的間隔能縮短。