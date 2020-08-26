新冠肺炎｜帝都酒店推4人男士之夜優惠　張竹君：2人相聚較理想

本港第三波疫情未完，截至今日凌晨，單日新增24宗確診，全屬本地個案，其中10宗源頭不明，累計個案增至4,736宗（包括一宗疑似個案）。另外今日有十多宗初步確診，患者來自不同行業，當中有私家車司機、酒樓工作、裝修工人、退休人士、 保安人士、海關等。 周五（28日）起有限度放寬部份防疫措施，包括准食肆晚市設堂食至9時，市民於郊野公園及戶外做運動時，不用配戴口罩。對於近兩日確診數字有輕微回升下放寬限制，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近日無病徵的確診個案比例跟之前差不多，大約為近四成，又認為每日都有上落，尚可接受。 有本地酒店近日推出四人入住「男士之夜」住宿推廣，入住時可獲送贈美酒及片皮鴨，問到會否違背限聚令原意時，張竹君表示， 由於 2人限聚令仍生效，認為盡量不要多於2人相聚較理想。

沙田帝都酒店推出「男士之夜」住宿優惠，有背港府推出的2人限聚、減少人與人之間傳染之嫌。（帝都酒店網頁截圖）

男士之夜入住時可獲送贈美酒及片皮鴨

港府決定放寬部份限聚令防疫措施，包括准食肆晚市設堂食至9時，市民於郊野公園及戶外做運動時，不用配戴口罩；美容院、戲院亦可有限度重開營業。位於沙田的帝都酒店近日推出四人入住「男士之夜」住宿推廣，入住時可獲送贈美酒及片皮鴨，問到會否違背限聚令原意時，張表示， 由於 2人限聚令仍生效，認為盡量不要多於2人相聚較理想。

另外，周五恢復食肆可延長堂食時間至晚上九時，不少餐廳亦指會加強防疫措施，當中會分開員工傳菜及執枱，張表示，食肆員工做樓面，如果傳菜執檯分開，用過餐具或食物染沾到客人口水，分開傳菜執檯會減交叉傳播，此外，今日的一名無源頭確診者，於旺角始創中心海港酒家當樓面工作，經食環署為食肆員工安排的普查病毒檢測找到。

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