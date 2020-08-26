中大研究：警方武器致三成受訪記者腹瀉過敏　六成人現抑鬱焦慮

去年的反修例示威演變成連月警民衝突，警方屢以催淚彈、防暴槍、警棍及水炮車等驅散人群。公共衞生研究社及中文大學醫學院團隊收集了230名前線記者的資料，研究這類「人群管理裝備」對人體的影響。 研究結果顯示，約三成受訪者接觸有關武器後，出現咳嗽、喉嚨痛、腹瀉及皮膚過敏等症狀。另外，有六成及七成受訪者分別出現中度至嚴重程度的抑鬱及焦慮症狀。

公共衞生研究社及中大內科及藥物治療學系系主任許樹昌教授團隊，於去年10月至11月招募了230名前線記者，以問卷形式收集了他們的資料，以研究人群管理裝備對人體的影響。

在230名受訪記者當中，有九成人接觸過催淚彈；逾四成人接觸過動能發射物，譬如橡膠子彈、 布袋彈及胡椒球彈；近半人曾被電筒照射；約兩成人分別接觸胡椒噴霧和水炮；一成半人曾被揮動的警棍接觸到身體。在衝突現場採訪期間，九成人有佩戴豬嘴和頭盔；八成人有佩戴護目鏡。

半成受訪者曾咳血 一成人出現眼睛發炎、重影

研究結果顯示，約三成受訪者接觸上述人群管理裝備後，在呼吸道、眼睛、皮膚或腸道出現症狀。呼吸道症狀方面，約三成受訪者表示出現咳嗽、喉嚨痛及打噴嚏；約兩成受訪者曾呼吸困難；半成受訪者更曾咳血。

對眼睛影響方面，兩成多受訪者分別出現眼痛和眼乾；約一成受訪者出現發炎、重影和畏光。皮膚方面，約三成受訪者表示出現皮膚過敏；兩成受訪者有紅疹。

至於腸胃問題，約三成受訪者表示曾經腹瀉；一成半受訪者出現肚痛和失去食慾；有零星受訪者稱曾瀉血及吐血。另外，約一成女性受訪者表示經期變得紊亂。

人群管理裝備亦對精神健康構成影響。有六成受訪者表示出現中度至嚴重程度抑鬱；逾七成受訪者表示出現中度至嚴重程度焦慮症狀；三成受訪者表示出現中度至嚴重程度壓力症狀。

5月10日，警方在旺角包圍現場的示威者、市民及記者，期間不斷朝人群噴射胡椒噴霧，並一度揮動警棍及用盾牌推前。（鄭子峰攝）

研究團隊表示，記者去年接觸了大量人群管理裝備，即使有穿戴防護裝備，也對身體各部位出現不同程度的傷害。團隊又稱，接觸催淚彈會增加呼吸道、眼睛及腸胃的健康風險；而接觸警棍則會影響精神健康，增加出現中度至嚴重焦慮、抑鬱和壓力症狀的風險。