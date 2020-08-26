新冠肺炎｜跑步市民偷步除口罩：要間中唞下氣，唔係真係侷死

政府宣布周五（28日）起，放寬部分社交距離的措施，包括容許市民戶外運動不戴口罩。今日（26日）在不少市民運動熱點中山紀念公園所見，發現近一半市民運動期間已除下口罩，亦有小朋友進入仍關閉的遊樂場地玩耍。 有除下口罩運動的市民表示，戴口罩運動「唞唔到氣好辛苦，要間中唞下氣，唔係真係侷死」，並認為周五起可除下口罩做運動是更好安排，而公園環境較空曠，不擔心有傳播風險。

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記者直擊：中山紀念公園半數人無戴好口罩

今日傍晚於中山紀念公園，不少市民前來運動，包括跑步、打拳、瑜珈等等。不過據記者觀察，在戴口罩措施仍未放寬前，已有近一半做運動的市民除下口罩，或者將口罩拉到下巴位置。另外，有在公園內遊玩的小朋友亦沒有戴上口罩；有小朋友更進入已圍封的遊戲設施內。圍着遊樂設施的圍欄，則有一個被推倒在地上。

運動的市民中，亦有人堅持全程戴着口罩。市民譚太到平日亦會中山紀念公園跑步，她跑步後滿頭大汗，連口罩亦濕透，「唔戴口罩嘅話，一嚟驚傳染，二嚟都驚人哋話你啦。」譚太笑言戴口罩做運動十分辛苦，又未能吸收新鮮空氣，故政府周五起放寬「聽到都好開心」，她屆時做運動期間會選擇除下口罩，而由家中步行到公園及離開時，則一定會戴上口罩。

▼8.28重新開放場所▼

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到中山紀念公園散步的周先生則將口罩拉到下巴位罩，他坦言「又要飲水，戴住口罩唞唔到氣，一定要間唔時除低唞下氣，唔係真係侷死」。他認為周五起放寬運動期間可不戴口罩「好好多，唞氣都舒服啲」。被問到會否擔心除口罩有感染風險，他直言「擔心唔嚟，行過都唔知邊個有」，周五後在戶外運動時會除下口罩，但平日在街上則會繼續戴。