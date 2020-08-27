新冠肺炎．最新｜消息：增約20宗確診　多兩名患者離世累計81人

本港第三波新冠肺炎疫情緩和，衞生署昨日（26日）報告前日（25日）新增24宗確診，全屬本地個案，其中10宗源頭不明，累計感染人數增至4,735宗；另外有十多宗初步確診。再多一名年老患者不治，累計有79人離世。 港府日前宣布明日（28日）起有限度放寬部分防疫措施，食肆堂食延長至晚上9時，但維持兩人一桌；重開部分運動場所，包括運動場的跑道、網球場、高爾夫球場等；市民於郊野公園及戶外做運動時，不用配戴口罩；全民檢測「普及社區檢測計劃」將於本周六（29日）接受報名，9月1日展開。

【13:31】屯門醫院公布另一名離世病人為70歲男病人（個案編號：2086），於7月21日因發燒及氣咳入院，於今日中午12時17分離世；翻查資料，患者住慈雲山慈正邨正和樓，屬慈雲山中心食肆「百匯軒」群組。連同上述個案，至今共有81名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

【12:37】屯門醫院公布，一名確診2019冠狀病毒病的81歲女病人（個案編號：3960）於今日離世，病人有長期病患，於8月7日因發燒及咳嗽入住屯門醫院接受治療，情況持續惡化，延至今日上午11時55分離世。翻查資料，患者住元朗大生圍攸壆路。連同上述個案，至今共有80名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

【12:30】因本港疫情未穩定，香港業餘田徑總會宣布原訂於2021年1月24日（星期日）舉行之渣打香港馬拉松賽事將會延期，田總正積極與相關部門研究另訂日期舉辦賽事之可行性。

【12:08】消息指，本港今日新增約20宗新冠肺炎確診個案。

【01:20】本港新冠肺炎疫情未息，衞生署周三（26日）晚更新確診個案過去14天行程，資料顯示，新增約4間餐廳曾有確診者到訪。除了酒樓員工任職的旺角始創中心海港酒家外，沙田偉華中心的「雲桂香米線專門店」、 屯門良景廣場的「佳記餐廳」及九龍城定安大廈的「萬豪漁港」亦「上榜」。

其中一名新增確診者曾到訪的屯門良景廣場「金大班」，累計近期已有5名確診者到訪，5人全報稱住在屯門，當中4人無流行病學關連紀錄，即未找到感染源頭。

全民檢測｜聶德權視察 伊館檢測中心率先曝光 設十多個採樣區

【01:00】全民檢測「普及社區檢測計劃」將於本周六（29日）接受報名，9月1日展開，政府至今對全港超過100個社區檢測中心地址一直保持神秘。不過，負責統籌全民檢測的公務員事務局局長聶德權，昨晚（26日）就在facebook上載短片，伊利沙伯體育館內的檢測中心率先曝光。體育館內設有隔板組成十多個採樣區，樣本會由電子追蹤收集箱送往實驗室，聶透露至今有逾5,000名醫療人員報名參與，計劃詳情日內公布。

昨日總覽：

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▼8.28重新開放場所▼

確診大廈｜瑪嘉烈醫院兩確診員工曾住3酒店 愛民邨14日有4宗個案

【00:00】本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（26日）公布新增24宗新冠肺炎確診個案，全部屬本地感染；當局並於晚上更新確診者住所資料。

資料顯示，瑪嘉烈醫院兩名確診員工曾住過酒店，包括擔任非緊急救護車運作助理的46歲女子（# 4722）曾住過在悦品酒店．荃灣，她亦報稱住在葵涌邨曉葵樓，該屋邨早前有一宗確診個案，但並非與#4722同一棟大廈。另外一名擔任急病室運作助理的60歲員工（# 4723）則曾住過荃灣如心海景酒店暨會議中心及旺角維景酒店。

另外，天水圍栢慧豪廷繼周二（25日）有確診個案後，再次上榜，惟新增的個案為源頭不明，與周二個案無關。而何文田愛民邨在14日內，則累計有四宗確診個案。

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▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

▼01實測咽喉拭子採樣▼