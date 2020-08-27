新冠肺炎．直播｜新增21宗確診　的士司機、西九總部警員染疫

本港第三波新冠肺炎疫情緩和，衞生署表示，截至今日（27日）凌晨新增21宗確診，個案編號為#4736至#4756，累計感染人數增至4,756人。新增個案中，其中3宗屬事入個案，18宗本地個案中，4宗源頭未明，職業分別為日更的士司機、於西九總部工作的警員、超市職員及退休人士。另外，再多兩名年老患者不治，累計有81人離世。 食衞局副局長徐德義指，8月20至26日期間，平均每日錄得21宗確診，較上周49宗，有緩慢下降趨勢。惟源頭不明個案仍有3成，為平衡社交活動需要，港府放寬部分防疫措施，將由明日（28日）生效至9月3日。他強調，理解市民感抗疫疲勞，逐步重開場所不等於完全無風險，呼籲市民都要做好個人衛生。

【16:43】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日（27日）凌晨新增21宗確診，個案編號為#4736至#4756，累計感染人數增至4,756人。新增個案中，其中3宗屬輸入個案，18宗本地個案中，4宗源頭未明，職業分別為日更的士司機、於西九總部工作的警員、超市職員及退休人士。至於出現小型爆發的匡智梨木樹宿舍則再多一名社工及一名院友確診。

張竹君指，新確診的警員曾於九龍區工作，同一團隊10人被列為密切接觸者。

【16:41】食物及衞生局副局長徐德義表示︰

8月20至26日期間，平均每日錄得21宗確診，較上周49宗，有緩慢下降趨勢。惟源頭不明個案仍有3成，為平衡社交活動需要，港府放寬部分防疫措施，包括豁免戶外運動時戴口罩，將由明日（28日）生效至9月3日。

被問到戶外運動時豁免戴口罩的安排，徐表示，當局理解市民想於室外做運動，「訴求睇到、知道有需要」。但法例調整時，難以將每種情況或活動都寫在條例，所以用一個概括寫法，原則上，在室外做需要費體力的運動都獲豁免，當局會向執法人員解釋，希望便民並給予彈性。

新冠肺炎｜中大醫學院指60歲以上死亡率6.27% 是60歲以下105倍

【15:00】中大醫學院團隊指，截至本月23日，60歲或以上新冠肺炎患者死亡率達6.27%，是 60 歲以下患者 0.06%死亡率的105倍；而就本港認知障礙症患者感染新冠肺炎進行研究，至7月底的1,700多宗中，有8人是認知障礙症長者，當中4人已經過世，比率達五成，較80歲以上新冠肺炎患者死亡率的兩成高，相信認知障礙症患者的死亡率與免疫系統受損，基因問題等有關，但相關假設仍有待進一步驗證。

新冠肺炎｜政府將就放寬社交距離措施刊憲 周五零時起直至9月3日

【14:05】政府將刊憲，逐步有序放寬社交距離措施，措施將於明天（28日）零時零分起生效，為期七天，直至9月3日。食肆可以提供堂食至晚上9時，戲院、美容院和部分涉及較少身體接觸活動的戶外運動場所在有條件下開放。在郊野公園和特別地區的戶外公眾地方可豁免佩戴口罩。公眾地方繼續禁止二人以上的群組聚集。

▼8.28重新開放場所▼

【13:31】屯門醫院公布另一名離世病人為70歲男病人（個案編號：2086），於7月21日因發燒及氣咳入院，於今日中午12時17分離世；翻查資料，患者住慈雲山慈正邨正和樓，屬慈雲山中心食肆「百匯軒」群組。連同上述個案，至今共有81名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

【12:37】屯門醫院公布，一名確診2019冠狀病毒病的81歲女病人（個案編號：3960）於今日離世，病人有長期病患，於8月7日因發燒及咳嗽入住屯門醫院接受治療，情況持續惡化，延至今日上午11時55分離世。翻查資料，患者住元朗大生圍攸壆路。連同上述個案，至今共有80名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

新冠肺炎｜因疫情未穩定 田總宣布原定2021年1月渣馬賽事延期

【12:30】因本港疫情未穩定，香港業餘田徑總會宣布原訂於2021年1月24日（星期日）舉行之渣打香港馬拉松賽事將會延期，田總正積極與相關部門研究另訂日期舉辦賽事之可行性。

【12:08】消息指，本港今日新增約20宗新冠肺炎確診個案。

全民檢測│何栢良將停商台訪問 籲平心靜氣用科學原則應對疫境

【09:13】特首林鄭月娥日前不點名批評「所謂」專家、醫生或其他人士不斷去抹黑全民檢測，問「為何會有如此心腸阻止人進行檢測」，表示除了政治計算目的、抹黑中央、破壞中央與香港關係，想不到其他目的。早前表明不會參與全民檢測的港大感染及傳染病中心總監何栢良，透過短訊向商台表示，將暫停過去半年來每天在商台的訪問環節，呼籲「市民大眾要平心靜氣，用科學原則去應對，疫境自強」。

【01:20】本港新冠肺炎疫情未息，衞生署周三（26日）晚更新確診個案過去14天行程，資料顯示，新增約4間餐廳曾有確診者到訪。除了酒樓員工任職的旺角始創中心海港酒家外，沙田偉華中心的「雲桂香米線專門店」、 屯門良景廣場的「佳記餐廳」及九龍城定安大廈的「萬豪漁港」亦「上榜」。

其中一名新增確診者曾到訪的屯門良景廣場「金大班」，累計近期已有5名確診者到訪，5人全報稱住在屯門，當中4人無流行病學關連紀錄，即未找到感染源頭。

全民檢測｜聶德權視察 伊館檢測中心率先曝光 設十多個採樣區

【01:00】全民檢測「普及社區檢測計劃」將於本周六（29日）接受報名，9月1日展開，政府至今對全港超過100個社區檢測中心地址一直保持神秘。不過，負責統籌全民檢測的公務員事務局局長聶德權，昨晚（26日）就在facebook上載短片，伊利沙伯體育館內的檢測中心率先曝光。體育館內設有隔板組成十多個採樣區，樣本會由電子追蹤收集箱送往實驗室，聶透露至今有逾5,000名醫療人員報名參與，計劃詳情日內公布。

昨日總覽：

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確診大廈｜瑪嘉烈醫院兩確診員工曾住3酒店 愛民邨14日有4宗個案

【00:00】本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（26日）公布新增24宗新冠肺炎確診個案，全部屬本地感染；當局並於晚上更新確診者住所資料。

資料顯示，瑪嘉烈醫院兩名確診員工曾住過酒店，包括擔任非緊急救護車運作助理的46歲女子（# 4722）曾住過在悦品酒店．荃灣，她亦報稱住在葵涌邨曉葵樓，該屋邨早前有一宗確診個案，但並非與#4722同一棟大廈。另外一名擔任急病室運作助理的60歲員工（# 4723）則曾住過荃灣如心海景酒店暨會議中心及旺角維景酒店。

另外，天水圍栢慧豪廷繼周二（25日）有確診個案後，再次上榜，惟新增的個案為源頭不明，與周二個案無關。而何文田愛民邨在14日內，則累計有四宗確診個案。

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▼01實測咽喉拭子採樣▼