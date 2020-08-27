陳彥霖死因｜彥霖去年8月在東涌站哭叫當天　有人號召入機場示威

15歲女學生陳彥霖去年9月浮屍油塘對出海面，死因庭今（27日）展開第四日研訊，彥霖母親何姵誼未有到庭旁聽。女警供稱，去年8月12日接報指一名情緒激動的女子坐於東涌港鐵站附近，由於當日有網民號召市民入機場示威，警方派了她到現場了解，她見彥霖在哭鬧，又抗拒警方及拒絕送院，後來有一男途人介入溝通，彥霖亦靜下來。現場拍攝到的片段所見，彥霖哭說：「我淨係想搵男朋友daddy。」

東涌站有黑衣人等候入機場

女警伍詠兒供稱，她現時隷屬機動部隊，去年8月駐大嶼北港珠澳軍裝巡邏小隊，當月12日下午2時許，有途人報警指一名情緒激動的女子坐於東涌的士站，她遂與同袍乘警車於2時半左右到場。她指，因網民號召當日往機場聲援在反修例運動中聲稱左眼受傷的女子，東涌港鐵站有眾多黑衣人等候的士入機場，故此先派便衣警員視察環境。

女警伍詠兒供稱，警方接報陳彥霖在東涌站當天，有人號召到機場示威，東涌一帶很多穿黑衣人士。(資料圖片)

彥霖稱不想再被困醫院

及後，她看到彥霖坐在東涌港鐵站A出口哭叫，並嘗試安撫對方。女警指彥霖較抗拒警察，不願出示身份證，遂向較早前到達的救護員了解彥霖的身份。女警指彥霖嚷著約了男友的父親探望男友，但因遺失了手機而未能聯絡對方；她曾問及該人的電話，惟彥霖未能說出號碼。彥霖被問及需否送院時，就表示以往常出入醫院，不想再被困住。

男途人介入協助溝通

女警道，期間有一男途人嘗試與彥霖溝通，效果比警方好。因彥霖後期無再哭叫，並稱不需要警方幫忙，女警便離開現場。

研訊主任播放某段網上錄影，可見身穿黑色背心及黑長褲的女子在地鐵站泣道：「我淨係想搵男朋友daddy。」女警認出她就是彥霖，亦從片中認出自己及同袍。

翌日踢女警雙膝被捕

男警長陳永富則供稱，去年8月13日傍晚6時許，警方接報指一名女子在塘福懲教所襲警。他到場時，彥霖已被鎖上手銬，坐在警車。警長從同袍得知她乘的士到該處後不付車錢，的士司機因而報案，之後彥霖又腳踢女警的兩膝。

認為彥霖態度不喜歡警察

警長以涉嫌襲警拘捕彥霖，並施以警誡。他指彥霖「好敵視咁望住我」，不太回答問題，並形容其態度説：「唔鍾意警察，好似同警察對抗。」他在車外等候另一同袍時，彥霖又從後座轉去前座，被喝止後便返回原位。警長形容她似反叛的年青人，不過在前往梅窩警署的車程上表現平靜。

抵達警署後，警長自行補錄口供，並在彥霖母親何姵誼面前向彥霖讀出口供，期間彥霖不太專心，無故起身並想走來走去。

須不依從指示卻無攻擊性

在裁判官高偉雄及陪審團詢問下，警長指彥霖雖不依從指示及不喜歡警察，但無攻擊性，他不覺得對方有濫藥或精神病。另外，警長指他看不見彥霖有受傷，代表醫管局的大狀再追問下，他稱彥霖到警署即獲解下手銬，而彥霖及其母亦無報稱受傷或投訴受到警方不禮貌對待。

案件編號：CCDI-870/2019(ST)