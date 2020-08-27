林卓廷許智峯上庭．持續更新｜控方反對暴動案包括林等7被告保釋

民主黨立法會議員林卓廷及許智峯，昨突被警方拘捕，兩人及另外6名男今早（27日）被落案起訴，指他們涉去年元朗721元朗西鐵站襲擊事件參與暴動，及7月6日光復屯門示威涉妨礙司法公正等被控，眾人即被押送到西九龍法院應訊，控方反對涉及暴動案的7名被告，包括林卓廷保釋外出，又透露案件仍有最少20人在逃，並要求案件押後至10月12日再提訊，聆訊仍在處理中。

林卓廷等7人涉721事件被控暴動

就元朗721事件一案，共涉7名男被告，除林卓廷外，另外6名被告分別為：庾家豪（35歲，客戶服務員）、陳永晞（37歲，拒絕提供職業）、葉鑫昇（31歲，社工）、鄺浩林（26歲，廚房）、尹仲明（48歲，電器技工）和楊朗（26歲，無業）。他們同被控1項暴動罪，控罪指他們於去年7月21日，在港鐵元朗站大堂及其他身份不詳的人參與暴動。

涉案7名被告全部暫時毋須答辯，控方要求案件押後6星期，提及控方案情時提到，當日有人疑在現場說過著在場人士「頂住」等話，控方又指，現時仍有逾20名人士在逃，反對全部7名被告保釋，特別是林卓廷。林則有作保釋申請。

相信載有許智峯的警車，中午離開上水警署前往西九龍裁判法院。（蔡正邦攝）

林及許同涉7.6光復屯門案

另外就林與許均涉及，於去年7月6日光復屯門一案，共涉4名被告，分別為：林卓廷(43歲，立法會議員）、許智峯（38歲，立法會議員）、曾焌熙（28歲，廚師）和女被告鍾凱研（39歲，社工）。

4人共涉4項罪名，林、許和曾被控1項意圖妨礙司法公正罪，指三人於去年7月6日，在屯門杯渡路屯門警署外，與其他不知名人士，煽惑、誘使或指示X刪除任何儲存於其手提電話內的數碼內容，而該些內容顯示了一些可能於同日或之前，干犯刑事罪行的示威者的臉部外觀。

許及女社工另涉刑毀他人手機

許和姓鍾女社工，另被控1項不誠實取用電腦罪及1項刑事毀壞罪。不誠實取用電腦罪指，他們於相同日期和地點，取用X的一部紅米note 6手提電話，目的在於使其本人或他人不誠實獲益。

而刑事毀壞罪則指，兩人摧毀或損毀屬於X的財產，即於2019年7月1日拍攝並儲存於紅米note 6手提電話內、有關立法會外示威情況的視頻片段。

而曾焌熙另被控1項非法集結罪，指他於相同日期和地點，與其他不知名人士參與非法集結。

案件編號：WKCC2903、2904/2020