教育局向幼稚園提供裝修、搬遷及改善網頁津貼　總涉款7,500萬元

教育局今日（27日）向全港參加幼稚園教育計劃的幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及設有幼稚園班級的學校發通函，公布推出兩個試行計劃，包括為幼稚園提供裝修、搬遷及改善網頁津貼，合共撥款額約7,500萬元。 成功申請校舍裝修津貼的幼稚園可獲50萬元，搬遷幼稚園則可獲150萬津貼。另外，當局亦會為改善學校網頁的幼稚園，提供一筆過津貼，每校最多可獲2萬元。 而教聯會副主席林翠玲回應指，相信搬遷津貼對原校址在私人屋苑或大廈的學校有幫助，可減輕搬遷支出；至於裝修津貼，林指，幼稚園一般每隔3年會進行小維修、5年大維修，但因教育局在7月才公布2020/21學年幼稚園生的人頭資助額，且金額較年初預計的少，影響多校財政部署，不少學校因此暫停裝修計劃，至於裝修津貼能否對沖資助額減少的影響？她則說，需花時間了解計劃及計算支出才有答案。

教育局今日（27日）表示，將向全港所有參加幼稚園教育計劃的幼稚園，提供校舍裝修與搬遷津貼。（資料圖片）

教育局公布兩項試行計劃，涉及校舍裝修津貼、搬遷津貼，以及改善的學校網頁津貼，預計撥款總額約7,500萬元。

政府2017/18學年起推行幼稚園教育計劃，希望提供易於負擔的優質幼稚園教育，令學童有更多選擇。為協助參加計劃的幼稚園改善學習環境，教育局今日公布，會在2020/21及2021/22兩個學年，試行校舍裝修津貼及搬遷津貼計劃，希望減輕學校在改善學校環境上的財政負擔。

每所成功申請搬遷津貼的幼稚園可獲150萬元的津貼；而每所成功申請校舍裝修津貼的幼稚園則可獲50萬元的津貼，教育局預計每學年可為50間幼稚園提供校舍裝修津貼，即預計約100間幼稚園可受惠。

審批方面，教育局稱，會考慮幼稚園辦學水平、校舍情況、實際需要、工程迫切性、學校財政情況、學校持續發展，以及租用校舍協議餘下生效期限、未來是否有遷校計劃等多項因素。

教育局表示，在審批學校申請時會考慮多項因素，包括幼稚園的辦學水平、校舍的情況、未來是否有遷校計劃等。（資料圖片）

若整個校網有中、英文版本 可獲2萬元津貼



另外，幼稚園教育計劃亦希望加強對非華語學童的支援，鼓勵非華語家長盡早安排子女入讀，可盡早接觸和學習中文的幼稚園。為確保相關家長可從網頁查閱學校資料，教育局2020/21學年，會為計劃下的幼稚園，提供一筆過改善學校網頁津貼。

若幼稚園網頁內的學校簡介、收生安排、學費、學校對非華語兒童的支援措施等資料頁面，設有中、英文版本，教育局就會提供1萬元津貼予該校。若學校整個網頁內容都能提供中、英文版本，則可獲2萬元津貼。