涉受指使查1200個車牌後出售資料　51歲男被捕

警方昨日（26日）以涉嫌「披露未經資料使用者同意而取得個人資料」罪拘捕51歲男子，涉嫌在去年6月起，收取報酬後透過運輸署網上「查車牌」系統，申請超過1,200份證明書。警方指部分證明書中的個人資料其後被發現在不同的社交媒體平台上不法披露。

一名51歲男涉受指示取酬查1,200個車牌被捕。（資料圖片）

警方網絡安全及科技罪案調查科人員昨於屯門拘捕一名51歲男子，涉嫌自去年6月起，於收取報酬後，進入運輸署網上申請「車輛登記細節證明書」系統，訛稱證明書用作法律訴訟及買賣車輛用途，申請超過1,200份載有不同個人資料（包括姓名、住址、身份證號碼等）的證明書。部分證明書中的個人資料，其後亦被發現在不同的社交媒體平台上不法披露。

被捕男子涉干犯「披露未經資料使用者同意而取得個人資料」罪，一經定罪最高罰款港幣100萬及監禁5年。同時，被捕男子亦可能干犯「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」罪或「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪。此外，警方亦會繼續追緝委託被捕人查取個人資料的人士，不排除稍後有更多人士被捕。

警方重申，高等法院頒布，禁止披露警務人員及其家人個人資料的臨時禁制令仍然生效，大家切勿以身試法。