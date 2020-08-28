新冠肺炎．最新｜多兩名長者病逝　港累計83人亡　今增十多宗確診

本港第三波新冠肺炎疫情未息，本港截至27日凌晨，累計感染人數達4,756人。今日（28日）起戲院、美容院等多個處所重開，晚市禁堂食令將延至晚上9時，做運動可豁免強制戴口罩。 政制及內地事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始，將於上午11時半會召開記者會，公布全民檢測計劃詳情，《香港01》將現場直播。

全民檢測｜141間檢測中心地點曝光 18區上榜官校、體育館逐一睇

↓↓18區社區檢測中心一覽↓↓

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【13:31】醫院管理局發言人今日（27日）公布，有兩名確診新型冠狀病毒肺炎患者於今日離世。連同上述兩名病人，至今共有83名確診病人於公立醫院離世。



基督教聯合醫院一名91歲男病人（個案編號：4072），於8月9日因咳嗽入院接受治療，延至今日上午七時五十四分離世。

另外，屯門醫院一名76歲男病人（個案編號：2962），於7月28日因咳嗽入院接受治療，延至今日上午十時二十五分離世。

兩名病人本身患有長期病，入院後情況持續惡化。

▼01實測咽喉拭子採樣▼

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【12:58】檢測中心除政府外亦有學校及九展等商場，有否諮詢商場及居民？因不少意見有反對，會未來參與檢測是否樂觀，若不足會否難切傳播鏈？若不斷會對社交距離防疫措施收緊？

全民檢測｜一文看清檢測中心 兩類人及12種病徵人士不應參加

聶德權表示，揀選地點希望18區內地，所以要有合適地方做檢測中心，另外對社區希望透過解說講清檢測計劃目的，若在社區能互相配合，在感染風險才作相應安排；檢測無設定目的，「搵到一個多一個都係好嘅」，冀大家見宣傳可減擔憂。

他又指，出示證件及手機就可一分鐘可完成登記，及後進行採樣，成個流程好短時間，難一概而論，每個中心預約名額各有不同。

陳肇始今起已稍放寬社交距離，惟疫情數字每日仍反覆，亦有找不到源頭個案,有隱形傳播，冀短時間內找到隱形患者,及早隔離治療及切斷傳播。

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【12:48】政府有否訂目標，政府點睇成效，點睇隱形患者；141個中心有沒有與相關機構商討，會否影響學校開學，感染控制，批評搵醫科生點回應？

聶德權指，目標是搵社區無病徵人士，免費為全港市民檢測，希望有多人參加，無定目標，不認為成效要睇幾多人參與；因希望18區都有人參與，所以首要選擇政府場地，因場地夠大亦可做到大的社交距離。至於醫科生曾與院校商討，會有培訓，他們會知如何進行，而且透過網上預約希望可以方便人群,而且與立法會情況亦有不同，因立法會會有其他不同活動。

陳肇始指，對於醫科生參與他們在場會有指導；陳漢儀亦指，現場參與醫護會有保護衣，場地亦會有換氣安排。

【12:35】可否清楚交代6000人員組成，參與情況，涉及資源？可否進行選舉，若檢測可以進行？

聶德權指相關資料仍要整理，計劃預計進行7日，或有機會仍會延長，實行數天再進決定。有關選舉問題，特首及政府決定延後一年，因抗疫為首要，而且選舉非只一日，亦不同活動，因此評估為不適宜；第三進行全民檢測亦會抗疫措施之一，安排有七天與選舉一天內有多人投票亦有不同，兩者之間有差別不可比較。

陳肇始檢測除需要醫護外亦為長遠如若冬季有第四波，應如何應對，早前每日有百多宗個案，醫管局及專家亦有以設施如病床等應對及判斷出院，日後有可用亞博館病床,而「港版方艙醫院」亦有一千張床，相關硬件是醫管局一系統準備措施。

至於邊境管制及強制檢疫,一直非常嚴謹，否則本港居民至今亦不能回港，面對外地多爆發亦特別小心，而現時對豁免人士的措施亦已收緊，無論機場或陸路亦一樣；對高風險旅客有施加條件如陰性核酸及預約酒店14天才可來港，以上均為防疫檢疫措施，有需要會收緊。

陳松青：位於中山紀念公園體育館的實驗室只為臨時，之後會撤離，除特別個案如離島或偏遠鄉村不能送至進行檢驗，會有另外安排。

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【12:26】6000醫護人員有多少為醫科生？如何確保不會弄傷市民？至於內地來港協助人士，是否確保他們合資格？「為己為人」為口號，是否不參與者為自私？

聶德權：檢測的組長會為註冊醫生、牙醫及護士，所以有醫療常識及經驗；而有助理人員,來自院校、學生、救護員等,有醫療常識有相關培訓。

全民檢測｜市民周六7時起可預約 專人於郵局、屋邨辦事處助長者

全民檢測為三管齊下之一，「對自己有幫助，知係咪隱形患者，每人參加有果效，為己為人唔好諗太複雜」，不要批評及指責，這樣對社會較有成效。

陳肇始表示，在中央支援下所以有大量資源，然而無論採樣、採樣點由特區政府負責。

陳松青指，內地預計來港支援隊最多可有600人，支援經國家衞健委認可資格，有相關經驗，「做完會走，係一個臨時安排」；聶德權又指，人員主要在實驗室內工作，與採樣本分工，本身在內地亦進行有關工作骨幹人員，有實戰經驗，例如廣東核酸檢測有2700萬份。

【12:20】有官校作檢測中心，或有老師、學生回校，會否影響學校運作？採樣中心不封頂會否傳染？中心有九展及科學園，仍有人上班工作如何確保安全。

聶德權：物色檢測中心，本身考慮安全問題，學校有禮堂適合，9月1日開學但不返校上堂，所以不會影響學校；九展、科學園非星期六、日，是在平日大家要上班的日子，所以要方便有人上班的日子。

至於採樣中心環境是否封頂，已有衞生署指引，醫療人員亦有經驗處理，至於協助採樣的醫科生亦有傾過，亦有臨床經驗，院校亦有選取較合適人員，有分工為組長、助理組長、分別由註冊醫生、護士、牙醫進行。

【12:16】長者若不懂上網，可如何參與？有輕微病徵是否適合測試？測試中心大小不一如何做好防控感染？

聶德權指，長者最好找家人或相熟人士協助登記參與，而郵局及屋邨辦事處亦可協助予約登記；普及社區檢測計劃對象為無病徵6歲以上人士，有病徵應去看醫生不應進行檢測；他又指，大小不同的檢測中心會有不同採樣站(booth)，以決定不同醫療人員數目，可確定社交距離可做到控制。

【12:11】對於檢測中心感染控制，陳漢儀表示，衞生防護中已制定感染控制，醫管局會與大學有交流，為方便市民18區有不同地點，衞生署有提供意見；她又指，社區中心通風屬重要環節，以及出入口有沒有空間儲醫療樣本。



她指，是次測試為合併鼻腔及咽拭子樣本，兩個採樣均放樣本樽，每位市民採樣會換手套，惟市民若有任何病徵不適合進行測試。

【12:08】就假陽性個案陳松青指，現時所有化驗結果陽性係初步，會再由衞生防護中心進行再覆檢，確保不容易有假陽性，衞生會採集樣本再驗 ，所有為檢測要通過外部質量評估，包括檢測靈敏度準確。

【12:05】針對醫管局資源，陳肇始指，政府過去一直有為醫管局，提供合適及所需資源，如人手問題，如昰次防疫抗疫有額外47億元；而且有改成3年為一周期撥款，而且十年建院計劃有兩個撥款，分別為2000億及2700億重建撥款計劃，針對冠狀病毒病，會檢視醫院是否有足夠傳染病設施。

【11:59】有記者問有否預計假陽性情況，會否做覆檢？全民檢測可以如何切斷隱形傳播鏈？以及醫管局撥款會否因疫情凍結。聶德權指，檢測點有141個，分布全港18區，已盡於以政府場地、社區中心、會堂、體育館等進行，有要求人數限制、社交距離，名單可以有社區中心社區會堂,每個規模不一，大的可有十個採取點,其他未必有，毎個可採樣數目不同，同時非全數6千醫護可14日內早晚做晒，因此要在工作編配上做好安排；是否有效要透過實踐，冀找出隱形患者，越多人接受檢測越好。

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【11:55】至於後續工作，亦將於9月1日開始 衞生署會做好準備 ，她又指第三波疫情迅速，冬季或有第四波要做好準備，為支援衞生署搵中央送檢疫中心，亦修訂衞生署署長追蹤工作，以及調派公職人員，任何適合政府人士都會係考慮之列。至於醫管局的硬件，分流病人方面已調配1200張病床，二線有660張 ，而亞博一號館有500床位，二號館可有400床位。

【11:49】針對是次普及檢測計劃,已有6000醫護參與；紅十字會、聖約翰救傷隊等亦有配合，醫學專科學院本周三至日已有安排地點為醫療專科人員作培訓。同時政府亦有為醫護人員做面型測試，以安排相關保護衣及面罩等等。陳肇始表示若有夠保護採樣，醫護人員不會被視為緊密接觸者，而醫院及私家醫院不會因參與相關檢測工作而拒絕他們進行醫院工作。

【11:47】陳肇始表示，為應對第三波疫情，已採取三管齊下措施，包括採購私人化驗所服務，令檢測力增加。她指，自1月至6月已進行35萬個檢測，而7月初至今有95萬個檢測。至於高風險群組如安老院舍、殘疾人士員工、超市、巴士及的士等，共做42萬樣本當中有83個樣本呈陽性，如的士司機組群組較高，亦有再檢測。

【11:45】目前確診數字仍然為雙位數字,市民想回復生活,檢測可以搵到隱形患者,切斷傳播鏈,長者亦可往任何一間郵局及公屋辦事處，會有人協助；政府亦有與僱主商戶聯絡，希望在人事資源管理上作便利安排,政府已向部門首長發電郵冀作適當安排。

【11:40】樣本每日會分批送往檢測中心，陰性者會收短訊，陽性者會安排至檢疫中心，個人資料及檢測樣本資料分開處理，資料不會送離本港，檢測機構只知序號；聶德權又指，資料及結果會於計劃完成後一個月內刪除。

【11:30】公務員事務局局長聶德權及食衞局局長陳肇始聯同物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青、衞生署署長陳漢儀醫生、政府資訊科技總監林偉喬及一般職系處長陳信禧一同召開記者會講解，全民檢測細節。

聶德權指普及社區測驗計劃將於9月1日起，全港設141個檢測地點，明日起可上網預約，視乎進度再決定是否延長檢測期，又指登記資料，容易需登記姓名、身份號碼，可收ＳＭＳ電話號碼以及檢測中心，將於早上８時至８時進行。

【11:28】消息指，本港今日增十多宗個案

▼8.28重新開放場所▼

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全民檢測｜一文看清如何參與計劃 9月1日開始 周六網上預約登記

【07:00】公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始，上午11時30分，就普及社區檢測計劃舉行記者會。食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青、衞生署署長陳漢儀醫生、政府資訊科技總監林偉喬及一般職系處長陳信禧亦會出席。

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

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【01:00】衞生署周四晚亦更新確診個案過去14天行程，資料顯示，新增五間餐廳曾有確診者到訪。當中周四確診、駐守西九龍總部的36歲男警（#4756），曾到訪過大角咀中和樓「牧牛冰室」、馬鞍山新港城中心大街（3期）「大壹燒鵝」。另外，新「上榜」的餐廳亦包括西灣河海晏街7號「龍軒」、堅尼地城卑路乍街54號「卓記粥店」，以及九龍城獅子石道27號「西貢越南真味」。而周四新增確診的退休人士#4746，報稱到過北河街街市及熟食中心，該處已累計有七名確診者到訪過。

確診餐廳｜確診男警曾到牧牛冰室、馬鞍山大壹燒鵝 增五食肆上榜

確診者住所資料方面，資料顯示，駐守西九龍警察總部的確診男警，居於西沙路官坑村，而在旺角太子道百佳超級市場工作的女文員，則住在觀塘曉麗苑。此外，不少私樓今日再度上榜，包括天水圍栢慧豪廷、將軍澳晉海II，以及筲箕灣星灣峰。

確診大廈｜男警住西沙路官坑村 晉海II、星灣峰等多私樓再度上榜

▼01實測咽喉拭子採樣▼

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