新冠肺炎・最新｜放寬晚市堂食今生效　政府將公布全民檢測細節

本港第三波新冠肺炎疫情未息，本港截至27日凌晨，累計感染人數達4,756人。今日（28日）起戲院、美容院等多個處所重開，晚市禁堂食令將延至晚上9時，做運動可豁免強制戴口罩。 政制及內地事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始，將於上午11時半會召開記者會，公布全民檢測計劃詳情，《香港01》將現場直播。

▼8.28重新開放場所▼

全民檢測｜一文看清如何參與計劃 9月1日開始 周六網上預約登記

【07:00】公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始，上午11時30分，就普及社區檢測計劃舉行記者會。食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青、衞生署署長陳漢儀醫生、政府資訊科技總監林偉喬及一般職系處長陳信禧亦會出席。

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

【01:00】衞生署周四晚亦更新確診個案過去14天行程，資料顯示，新增五間餐廳曾有確診者到訪。當中周四確診、駐守西九龍總部的36歲男警（#4756），曾到訪過大角咀中和樓「牧牛冰室」、馬鞍山新港城中心大街（3期）「大壹燒鵝」。另外，新「上榜」的餐廳亦包括西灣河海晏街7號「龍軒」、堅尼地城卑路乍街54號「卓記粥店」，以及九龍城獅子石道27號「西貢越南真味」。而周四新增確診的退休人士#4746，報稱到過北河街街市及熟食中心，該處已累計有七名確診者到訪過。

確診餐廳｜確診男警曾到牧牛冰室、馬鞍山大壹燒鵝 增五食肆上榜

確診者住所資料方面，資料顯示，駐守西九龍警察總部的確診男警，居於西沙路官坑村，而在旺角太子道百佳超級市場工作的女文員，則住在觀塘曉麗苑。此外，不少私樓今日再度上榜，包括天水圍栢慧豪廷、將軍澳晉海II，以及筲箕灣星灣峰。

確診大廈｜男警住西沙路官坑村 晉海II、星灣峰等多私樓再度上榜

▼01實測咽喉拭子採樣▼

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