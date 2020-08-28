新冠肺炎│放寬戶外運動不必戴口罩　市民稱不敢鬆懈

政府今天（28日）起逐步放寬社交距離措施，市民在戶外做運動時和郊野公園範圍可以不戴口罩，為期七天至9月3日為止。 就今早於觀塘海濱花園所見，大部分市民運動時仍有戴口罩，有市民表示雖然辛苦，但習慣了戴口罩，疫情未過不敢鬆懈。

口罩令逐步放寬，政府今天（28日)起容許市民在戶外做運動時和郊野公園範圍可以不戴口罩。早上有不少市民在觀塘海濱花園跑步和健身，依然有逾半市民配戴口罩做運動。

每天來海濱花園慢跑運動的麥先生，為了安全繼續配戴口罩。（陳家怡攝）

每天來海濱花園慢走運動的麥先生指，為保險及安全因此繼續配戴口罩，他表示知道政府放寬行山不必戴口罩，但認為運動「頂得順」。他指出戴口罩慢走時說話感到「有啲促」，最初不太習慣。他說自游泳池關閉後，作為長者的他無法游泳，唯有悠閒地慢走運動。他形容口罩令實施以來，公園一直多人做運動，包括老中青的市民。

他表示口罩內還有一層阻隔，比較方便，否則好似風箱，口罩會隨呼吸吹脹收縮，感覺不舒服，「衫都濕」，口罩亦會濕。習慣早上來運動的他不擔心中暑，會適時坐下飲水。他指可能全民檢測過後，個人感到安全，政府宣布不用戴口罩就會不戴口罩。

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