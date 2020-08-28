港區國安法｜日本經濟新聞香港支局遭警調查　警搜《蘋果》同日

警方本月10日以涉嫌反《港區國安法》，拘捕壹傳媒創辦人黎智英﹑其兩名兒子及4名壹傳媒高層，國家安全處高級警司李桂華持搜查令，與約200名警員到《蘋果日報》的壹傳媒大樓搜查。法新社報道，《日本經濟新聞》香港支局於同日亦有三名警員持搜查令上門調查，據報與去年一則支持香港民主運動的廣告有關，成為港版國安法實施後首間有警員上門的外媒。 消息人士向《香港01》證實事件，但日經香港支局表示不會回應，已交日本總部處理。《香港01》亦就事件向警方查詢。

警方本月10日高調帶同搜查令到《蘋果日報》的壹傳媒大樓搜查，震驚香港新聞界。法新社今日（28日）亦報道，《日本經濟新聞》香港支局同日也有３名警員持搜查令上門，事源與一則支持香港民主運動的廣告有關。

翻查資料，該則廣告在2019年8月19日刊出，廣告寫着「為自由、撐香港」（自由のため、香港と共に），並有催淚彈打進雞蛋的圖片，印刷版的廣告右下角有Demosisto，即香港眾志的英文名。

該則廣告與另外10則廣告同於去年8月19日至20日於全球11個國家刊登。廣告由連登「我要攬炒團隊」及「G20 團隊」眾籌發起，刊登於美國《紐約時報》、加拿大《環球郵報》、日本《日本經濟新聞》、法國《世界報》、德國《法蘭克福滙報》、台灣《自由時報》、韓國《京鄉新聞》等。不過只有《日經》刊登的印刷版廣告有香港眾志的署名。

消息：並非本港《日經》接有關廣告

《香港01》接獲消息證實事件，但因政治環境下不會公開詳情，擔心影響簽證等，但香港支局並無處理過該廣告，接廣告的應該是日經中國(香港)有限公司，兩間並非相同的公司。《日經》香港支局表示不會回應事件，已交由日本總部處理。

日經集團營運多間報章電視 2005年收購《金融時報》

日本經濟新聞社是日本主要的傳媒集團，旗下除《日本經濟新聞》外，亦有東京電視台、日經廣播電台，集團亦於2005年收購了英國的《金融時報》。「我要攬炒」團隊於去年6月20日亦曾於《金融時報》投稿，簡述香港反修例運動的抗爭模式。

8月10日，周庭被捕。（盧翊銘攝）

8月10日的晚上，前香港眾志成員周庭亦被指勾結外國勢力被捕。除了周庭外，李宇軒及李宗澤亦因港區國安法被捕，二人亦被指是「我要攬炒」團隊成員。香港眾志在《港區國安法》生效前的6月30日解散，港澳辦副主任張曉明早前亦表明，《港區國安法》關於追溯力問題的規定與國際上刑事法律通常的規定是一致的，並不會設追溯期。