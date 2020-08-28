東鐵線新9卡列車9月12日啟用　2022年首季紅磡直通金鐘過海

沙中線項目下，為配合東鐵線延伸過海，港鐵原訂今年中完成更換新信號系統，並逐步將現時的12卡列車更換成9卡列車，以「混合跑」形式至37組列車全部投入營運。然而，今年5月底港鐵於非行車時段測試新信號系統發生3宗事故，延誤9卡新車投入服務。港鐵本月向當局提交報告，確認3宗事故屬獨立事件，與系統安全無關。 港鐵車務營運總管黃琨暐指，東鐵線新信號系統及新9卡列車將於9月12日（周六）投入服務。

東鐵綫新9卡列車為韓國製造，列車設有動態路線圖、車於連接通道LED顯示屏，且改良了扶手設計及照明系統。（資料圖片）

鼓勵員工全民檢測

全民檢測計劃9月1日開展，港鐵表示，會鼓勵同事自願參與全民檢測計劃，早前車務部已有數千人接受運輸署提供的檢測。

港鐵今年4月宣布，預計東鐵綫今年中完成更換新信號系統，屆時將會由現時12卡列車更換為9卡列車，料最終更換共37列列車需時約1.5年。（資料圖片）

港鐵東鐵線於5月23日及25日非行車時間測試新信號系統期間，連環發生3宗事故。港鐵本月17日向政府提交報告，指出三宗事故均是人為因素或操作程序引起，分別是5月22至23日發生一宗列車「衝燈」事故，涉事車長於事發使用手動駕駛模式，以不超過時速11公里的速度，駛往上水站方向，而非按測試計劃駛向羅湖站方向，且越過紅色信號後，在下一個信號機前停車；第二宗事故則為車務控制中心的顯示系統出現短暫未能實時訊號。

第三宗事故為5月24日深夜至25日凌晨時分，發生火炭／馬場至大學站控制區域聯鎖系統電腦關閉。

港鐵報告指，上述三宗事故屬獨立事件，與系統安全無關，事件中無發生設備損壞或人員受傷。同時指，港鐵已實施一系統措施，加強相關員工及承辦商對東鐵線新系統的認知及提升新系統的採作程序。故強調，東鐵線新信號系統及新列車，會於完成所有必須的測試及演練，並得到相關政府部門批准，方會投入服務。