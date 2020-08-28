本港第三波新型肺炎疫情未完，衞生防護中心今日（28日）公布新增13宗確診個案，並於晚上更新確診者住所資料。有五條公共屋邨上榜，包括將軍澳尚德邨、觀塘安泰邨、牛頭角彩德邨、黃大仙美東邨及何文田愛民邨；當中尚德邨尚禮樓有三名患者，為染疫的Foodpanda外賣員及其昨日病故後確診的丈夫，以及她的長子，其次子被驗出有抗體、但沒帶病毒，不列作確診者。

Foodpanda外賣員及其家人確診，他們同住在將軍澳尚德邨尚禮樓。（資料圖片/李穎霖攝）

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近兩周有三名患者曾到尚德商場

Foodpanda外賣員（#4762）染疫，其丈夫（#4763）和30歲兒子（#4761）亦齊齊中招，其中丈夫前日送院急救後已離世。

資料顯示，三人同住在在將軍澳尚德邨尚禮樓，最早發病的是Foodpanda外賣員，她現年54歲，早在8月12日發病，兒子及丈夫先後在翌日及16日發病。不過，醫管局亦曾提及，她的另外一名22歲兒子雖然無確診，但卻有新冠病毒抗體，有可能是該名兒子才是傳播源頭。

尚德邨過去曾錄得確診個案，惟近14日已「清零」，不過有三宗個案曾於近14日到過邨內的尚德商場。

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地產經紀住牛頭角 19歲學生居油麻地

此外，有地產經紀（#4764）確診，在尖沙嘴港景峯工作。資料顯示，該名男經紀47歲，住在牛頭角彩德邨彩俊樓，他在8月19日起發病，屬於無源頭的本地個案。

而確診學生（#4757）是19歲女生，住在油麻地庇利金街57號，在8月21日起發病。衛生防護中心指，她在鰂魚涌Pret A Manger當兼職收銀員。

匡智梨木樹宿舍增一患者

而荃灣匡智梨木樹宿舍再多一宗確診個案（#4758），患者是40歲婦人，在8月25日起發病。

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