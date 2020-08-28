TG群組SUCK Channel管理人被控　涉煽惑他人向警車及警察宿舍縱火

在反修例運動中屢號召市民進行「和你塞」的Telegram群組「SUCK Channel」，其男管理員前日被捕。他涉在群組發放「燒狗宿」、癱瘓港鐵交通燈等訊息，因而被控煽惑他人造成公眾妨擾、煽惑他人縱火及煽惑他人刑事毀壞共7罪，案件今（28日）在九龍城裁判法院提堂，他不獲保釋，案件押後至11月20日再訊。

被告為伍文浩（26歲），他被控5項煽惑他人縱火罪、1項煽惑他人刑事毀壞罪及1項煽惑他人造成公眾妨擾罪。控罪指，他於2019年11月12日至本年2月4日，煽惑他人阻塞公眾地方、干擾鐵路服務及交通燈，以致對公眾造成妨擾。他亦被控在期間煽惑他人用火摧毀另一人的財產，包括警察宿舍，以及煽惑他人損壞警察車輛。

控方稱群組內有超過2萬條訊息，警方需時作進一步調查，裁判官批准案件押後至11月20日再訊。雖然辯方作保釋申請，但不獲批准，被告要繼續還押。

據悉，該頻道於去年8月20日成立，成員曾達10萬人，被告疑為該頻道的擁有人及管理人，並以「Sucker」帳戶發布訊息，包括提及「火魔法」、「仲有時間淨低，可以去燒狗宿舍」、「黨鐵交通燈全面癱瘓」等。控方指息發出相若時間，有港鐵路線受干擾，亦有架空電纜被人掛上衣物，或路軌出現汽油彈等。另外，訊息中亦有圖文並茂教人如何製作汽油彈及燃燒彈，相若期間，理大被搜出過千個汽油彈，及揭發有自製爆炸裝置。

案件編號：KCCC2150/2020