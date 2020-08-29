新冠肺炎・最新｜威院一康復病人及一女患者不治　累計86人離世

本港第三波新冠肺炎疫情未息，截至28日凌晨，單日新增13宗確診，累計增至4,769宗；另外有10多宗初步陽性個案。 全民檢測今日（29日）早上開始，可以在網上登記 ，全港設有141個檢測採樣中心，計劃在9月1日開始展開，截至中午有117,700人已登記。 消息指，昨日錄得約18宗確診個案，衞生署下午4時半公布詳情。 今日是重開戲院、美容院，放寬晚上堂食至晚上9時後首個周末，預計街上的人流將會增加。

全民檢測｜退休護士重出江湖做採樣員：醫護人員要盡自己責任

【15:45】全民檢測「普及社區檢測計劃」將於下周二（9月1日）展開，6,000多名醫護及相關學科學生等已報名參與採樣工作。香港醫學專科學院、香港護理專科學院等，近日為約2,000名採樣員開設訓練課程，教導感染控制及採樣知識。

數十人今早（29日）到麗閣社區會堂參加其中一個訓練課程，當中有退休護士出席，稱是醫護責任驅使他們「重出江湖」為市民服務，又指為第三波疫情感痛心，因此與其閒賦在家，不如抽空為抗疫出一分力。擔任訓練導師的伊利沙伯醫院手術室麻醉科醫生周先生表示，希望全民檢測能找到隱形患者，「搵得一個得一個，盡快控制疫情。」

新冠肺炎｜威院增兩名確診長者病逝 本港累計86人死亡

【15:10】威爾斯親王醫院發言人公布，兩名確診病人分別於昨晚及今日下午離世。

一名63歲有長期病患的男病人（個案編號：2716）7月25日因手肘受傷及發燒入院接受治療，其後確診。病人經治療後，病毒檢測呈陰性，衛生署於8月24日解除其隔離令。病人因呼吸衰竭須使用呼吸機，並於深切治療部繼續留醫，病情卻持續惡化，延至昨晚8時15分離世。

另一名98歲女病人（個案編號：4565）本身有長期病患，8月17日因發燒及血含氧量低入院接受治療，其後確診。病人病情其後持續惡化，延至今日下午1時02分離世。

院方對兩名病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述兩宗個案，至今共有86名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

全民檢測｜踩入華昇火眼實驗室 副總經理解釋如何日檢30萬樣本

【14:56】政府的全民檢測「普及社區檢測計劃」下周二（29日）展開，市民可以自行決定是否參與。華大基因的華昇診斷中心位於西營盤中山紀念公園體育館的氣膜實驗室（火眼實驗室）已完成試運。中心副總經理劉星向《香港01》表示，實驗室每日檢測量為30萬樣本，是暫時上限。

現時共有約200名「國家隊」成員參與檢測工作，華昇會提供培訓及考核，成員必須完成才能夠工作，「我哋仲有香港註冊嘅總化驗師監場，個場有咩事佢會負全責。」

尚德Foodpanda外賣員一家染疫 邨內全民檢測中心首兩天預約爆滿

【13:48】全民檢測「普通社區檢測計劃」將於下周二（9月1日）展開，市民今日早上7時起可於網上系統預約檢測的日期及地點。政府新聞處表示，截至中午12時，有117,700人登記。記者登入網上預約系統，發現截至下午1時，在141間檢測中心當中，最為爆滿的是將軍澳尚德社區會堂，該中心於9月1日及9月2日的所有預約時間均已爆滿，無法預約，而9月3日也有最少9個時段爆滿。

衞生署昨日公布，居於尚德邨尚禮樓的一家四口染疫，任Foodpanda外賣員的女戶主及長子周四（27日）確診，其夫患病一周，日前入院後病歿，其後確診，衞生署追蹤發現，其次子有抗體即已康復，疑是隱形患者。未知是否因此令區內居民踴躍參與檢測。另有至少5個檢測中心首日預約名額爆滿。

【12:40】消息指，今天新增少於20宗確診個案，暫約18宗。

【12:15】全民檢測「普及社會檢測計劃」今早7時開始接受登記，當局表示，截至中午12時，首五小時共錄得117,700人登記。

政府8月29日於各大報章刊登「普及社區檢測計劃」廣告，呼籲市民接受檢測。（張美蘭攝）

全民檢測｜政府廣告登報籲市民參與 反問：肯定你不是隱性患者？

【12:00】本港新冠肺炎第三波疫情持續，全民檢測將於9月1日展開，且今日（29日）接受市民網上登記預約。政府今日於各大報章，以「為己為人、參與檢測」作標題，刊登「普及社區檢測計劃」廣告，並反問市民「你可以肯定你不是隱性患者嗎？」呼籲市民盡快接受檢測，以免傳染病毒予朋友家人。

全民檢測｜郵局協助市民預約 獨居翁首日登記：計劃免費求之不得

【11:44】自願參與的全民檢測下周二開展，今天早上7時起可網上預約，60歲或以上或有需要的市民可在郵局或公共屋邨的屋邨辦事處，尋求協助網上預約。

有獨居長者看不及電視上的資料，從電台得知可到郵局獲協助登記，認為登記過程快，完成後取得一張確認信。

▼預約全民檢測 5個步驟如下▼

▼8.28 放寬晚市堂食首日▼

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袁國勇︰第三波疫情回落僅慘勝 秋冬必惡化 邊境控制須滴水不漏

【10:35】香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早（29日）在香港電台節目《香港家書》上指出，在即將來臨的秋冬，疫情必定會再次惡化，因為大多數的呼吸道病毒在低溫和乾燥的天氣更容易傳播，須準備提防屆時爆發第四波疫情，強調須全民戴口罩。他提出四招嚴防傳播鏈再度深入社區。

新冠肺炎｜許樹昌︰本港不明源頭個案逾三成 防疫措施僅局部有效

【10:00】就政府放寬食肆堂食時間至晚上9時，中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌指出，現時本港有社區爆發，放寬措施有一定風險，但相信如食客跟足指引，非進食時戴口罩，相信少量放寬可以紓緩市民及飲食業界需要。他認為，若一、兩周後再無爆發涉及食肆的個案，可放寬每檯人數上限，但入座率和營業時間均須設限，避免市民覺得安全而外出大肆慶祝。

全民檢測｜聶德權：首兩小時3萬人登記 檢測預約系統大致暢順

【09:30】公務員事務局長聶德權今日電台節目表示，今早7時開始的全民檢測預約系統運作順暢，鼓勵市民盡快預約，又稱首兩小時已有3萬名市民參與。他說明白有市民關注部份社區檢測中心較近民居，惟今次檢測對象是無病徵市民，檢測中心與街上的風險相若。

全民檢測｜網上預約今開始 登記程序數分鐘完成（附預約步驟）

【08:15】全民檢測於9月1日展開，市民今天早上7時起可網上預約，選擇社區檢測中心和採樣時段，完成後會收到手機短訊確認。

網站早上運作暢順，登記需時約數分鐘。網上預約須在15分鐘內完成，逾時會自動登出。公務員事務局局長聶德權表示，網站在首兩小時已有逾3萬人預約。

全民檢測｜網上預約今開始 登記程序數分鐘完成（附預約步驟）

【07:00】全民檢測網上登記早上7點開始，市民可登入https://www.communitytest.gov.hk/登記，如果不懂得上網登記，可以到郵局或屋邨辦事處協助。全港有141個檢測中心。

▼18區社區檢測中心一覽▼

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【00:00】本港第三波新型肺炎疫情未完，衞生防護中心今日（28日）公布新增13宗確診個案，並於晚上更新確診者住所資料。有五條公共屋邨上榜，包括將軍澳尚德邨、觀塘安泰邨、牛頭角彩德邨、黃大仙美東邨及何文田愛民邨；當中尚德邨尚禮樓有三名患者，為染疫的Foodpanda外賣員及其昨日病故後確診的丈夫，以及她的長子，其次子被驗出有抗體、但沒帶病毒，不列作確診者。

確診大廈｜患者住所全覽 確診Foodpanda外賣員及家人居尚德邨

資料顯示，新增五間餐廳曾有確診者到訪。當中染疫的Foodpanda外賣員及其病故後確診的丈夫，曾到訪過將軍澳尚德廣場「TKO Spot」；死者生前亦曾過該商場中的「一粥麵」及「肯德基」。另外，於鰂魚涌「Pret A Manger」任兼職收銀的19歲確診女學生，曾到過佐敦永發大廈「Isaak's」，以及尖沙咀「霸嗎拉麵」。

確診餐廳｜增五食肆上榜 尚德邨不治病人生前曾光顧一粥麵肯德基

▼8.28 戲院重開情況▼

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昨日總覽：新冠肺炎．8.28｜增13宗確診爆疫第三低 晚市可堂食繁華再現

新冠肺炎｜晚市禁堂食放寬 食肆生意天與地 火鍋店即爆滿排長龍

新冠肺炎｜堂食令放寬 蘇豪區昨日凋零 今日Happy Hour繁華再現

全民檢測｜瑪麗顧問醫生教採樣：參與計劃係幫市民 學護憂無經驗

新冠肺炎｜foodpanda外賣員一家四口染疫 丈夫離世 次子有抗體

全民檢測｜張竹君稱時間許可會參加 醫管局何婉霞拒回應

▼8.28起重開及仍關閉處所一覽▼

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▼中山紀念公園體育館「火眼實驗室」▼

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

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