新冠肺炎・最新｜11.77萬人登記全民檢測　消息：新增確診約18宗

本港第三波新冠肺炎疫情未息，截至28日凌晨，單日新增13宗確診，累計增至4,769宗；另外有10多宗初步陽性個案。 全民檢測今日（29日）早上開始，可以在網上登記 ，全港設有141個檢測採樣中心，計劃在9月1日開始展開。 今日是重開戲院、美容院，放寬晚上堂食至晚上9時後首個周末，預計街上的人流將會增加。

【12:40】消息指，今天新增少於20宗確診個案，暫約18宗。

【12:15】全民檢測「普及社會檢測計劃」今早7時開始接受登記，當局表示，截至中午12時，首五小時共錄得117,700人登記。

政府8月29日於各大報章刊登「普及社區檢測計劃」廣告，呼籲市民接受檢測。（張美蘭攝）

全民檢測｜政府廣告登報籲市民參與 反問：肯定你不是隱性患者？

【12:00】本港新冠肺炎第三波疫情持續，全民檢測將於9月1日展開，且今日（29日）接受市民網上登記預約。政府今日於各大報章，以「為己為人、參與檢測」作標題，刊登「普及社區檢測計劃」廣告，並反問市民「你可以肯定你不是隱性患者嗎？」呼籲市民盡快接受檢測，以免傳染病毒予朋友家人。

全民檢測｜郵局協助市民預約 獨居翁首日登記：計劃免費求之不得

【11:44】自願參與的全民檢測下周二開展，今天早上7時起可網上預約，60歲或以上或有需要的市民可在郵局或公共屋邨的屋邨辦事處，尋求協助網上預約。

有獨居長者看不及電視上的資料，從電台得知可到郵局獲協助登記，認為登記過程快，完成後取得一張確認信。

▼預約全民檢測 5個步驟如下▼

▼8.28 放寬晚市堂食首日▼

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袁國勇︰第三波疫情回落僅慘勝 秋冬必惡化 邊境控制須滴水不漏

【10:35】香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早（29日）在香港電台節目《香港家書》上指出，在即將來臨的秋冬，疫情必定會再次惡化，因為大多數的呼吸道病毒在低溫和乾燥的天氣更容易傳播，須準備提防屆時爆發第四波疫情，強調須全民戴口罩。他提出四招嚴防傳播鏈再度深入社區。

新冠肺炎｜許樹昌︰本港不明源頭個案逾三成 防疫措施僅局部有效

【10:00】就政府放寬食肆堂食時間至晚上9時，中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌指出，現時本港有社區爆發，放寬措施有一定風險，但相信如食客跟足指引，非進食時戴口罩，相信少量放寬可以紓緩市民及飲食業界需要。他認為，若一、兩周後再無爆發涉及食肆的個案，可放寬每檯人數上限，但入座率和營業時間均須設限，避免市民覺得安全而外出大肆慶祝。

全民檢測｜聶德權：首兩小時3萬人登記 檢測預約系統大致暢順

【09:30】公務員事務局長聶德權今日電台節目表示，今早7時開始的全民檢測預約系統運作順暢，鼓勵市民盡快預約，又稱首兩小時已有3萬名市民參與。他說明白有市民關注部份社區檢測中心較近民居，惟今次檢測對象是無病徵市民，檢測中心與街上的風險相若。

全民檢測｜網上預約今開始 登記程序數分鐘完成（附預約步驟）

【08:15】全民檢測於9月1日展開，市民今天早上7時起可網上預約，選擇社區檢測中心和採樣時段，完成後會收到手機短訊確認。

網站早上運作暢順，登記需時約數分鐘。網上預約須在15分鐘內完成，逾時會自動登出。公務員事務局局長聶德權表示，網站在首兩小時已有逾3萬人預約。

全民檢測｜網上預約今開始 登記程序數分鐘完成（附預約步驟）

【07:00】全民檢測網上登記早上7點開始，市民可登入https://www.communitytest.gov.hk/登記，如果不懂得上網登記，可以到郵局或屋邨辦事處協助。全港有141個檢測中心。

▼18區社區檢測中心一覽▼

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【00:00】本港第三波新型肺炎疫情未完，衞生防護中心今日（28日）公布新增13宗確診個案，並於晚上更新確診者住所資料。有五條公共屋邨上榜，包括將軍澳尚德邨、觀塘安泰邨、牛頭角彩德邨、黃大仙美東邨及何文田愛民邨；當中尚德邨尚禮樓有三名患者，為染疫的Foodpanda外賣員及其昨日病故後確診的丈夫，以及她的長子，其次子被驗出有抗體、但沒帶病毒，不列作確診者。

確診大廈｜患者住所全覽 確診Foodpanda外賣員及家人居尚德邨

資料顯示，新增五間餐廳曾有確診者到訪。當中染疫的Foodpanda外賣員及其病故後確診的丈夫，曾到訪過將軍澳尚德廣場「TKO Spot」；死者生前亦曾過該商場中的「一粥麵」及「肯德基」。另外，於鰂魚涌「Pret A Manger」任兼職收銀的19歲確診女學生，曾到過佐敦永發大廈「Isaak's」，以及尖沙咀「霸嗎拉麵」。

確診餐廳｜增五食肆上榜 尚德邨不治病人生前曾光顧一粥麵肯德基

▼8.28 戲院重開情況▼

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昨日總覽：新冠肺炎．8.28｜增13宗確診爆疫第三低 晚市可堂食繁華再現

新冠肺炎｜晚市禁堂食放寬 食肆生意天與地 火鍋店即爆滿排長龍

新冠肺炎｜堂食令放寬 蘇豪區昨日凋零 今日Happy Hour繁華再現

全民檢測｜瑪麗顧問醫生教採樣：參與計劃係幫市民 學護憂無經驗

新冠肺炎｜foodpanda外賣員一家四口染疫 丈夫離世 次子有抗體

全民檢測｜張竹君稱時間許可會參加 醫管局何婉霞拒回應

▼8.28起重開及仍關閉處所一覽▼

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▼中山紀念公園體育館「火眼實驗室」▼

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

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