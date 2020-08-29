全民檢測｜網上預約今開始　登記程序數分鐘完成（附預約步驟）

全民檢測於9月1日展開，市民今天（29日）早上7時起可網上預約，選擇社區檢測中心和採樣時段，完成後會收到手機短訊確認。 網站早上運作暢順，登記需時約數分鐘。網上預約須在15分鐘內完成，逾時會自動登出。

↓↓預約全民檢測 5個步驟如下↓↓

自願參與的普及社區檢測計劃（全民檢測）下周二（9月1日）開展，計劃為期七天，按進度延長不多於七天，全港共有141個檢測中心，採樣時段由早上8時至晚上8時。市民今天早上7時起可網上預約，選擇檢測中心和採樣時段，完成後會收到手機短訊確認。網站早上運作暢順，登記需時約數分鐘。



市民前往檢測中心前，須在網上預約，填妥有關資料，包括輸入受檢測市民的身份證號碼或出生登記編號，即「出世紙」編號。接受檢測市民須輸入其姓名，可供接收本地SMS短訊的本地流動電話號碼 ，並選擇短訊的語言。市民可選擇檢測中心，以及由早上8時至晚上8時內的採樣時段，每30分鐘為一時段。

預約網址

↓↓18區社區檢測中心一覽↓↓

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登入系統15分鐘內完成預約，逾時會自動登出

核對資料後可確認預約，市民將會收到手機短訊確認的日期和時間，並列有檢測中心名稱和參考編號。市民須妥善保存確認預約短訊，按預約時段前往檢測中心。

為確保預約系統的操作效率，市民須於登入系統15分鐘內完成預約，逾時會自動登出，亦不會儲存已輸入的資料。

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

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全民檢測計劃於9月1日起開始，醫護人員早前提供培訓課程予採樣員。（資料圖片／黃舒慧攝）

系統可更改預約另一時段

如要更改或取消先前已確認的預約，或更改資料，市民可在預約網站以證件編號和參考編號登入，取消先前的預約，再預約另一時段。市民未能如期赴約，應盡早取消預約，以釋出時段予其他市民。

60歲或以上和對上網預約有困難的人士，可在辦公時間內前往任何一間郵局，尋求協助進行網上預約。上述市民亦可到其居住公共屋邨的屋邨辦事處尋求協助。居民盡量先致電屋邨辦事處安排適合的時間，以避免排隊等候的情況。