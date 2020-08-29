新冠肺炎｜尖沙咀港景峯商場地產代理爆疫　累計3員工確診

本港第三波新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（29日）公布昨日（28日）錄得新增確診個案18宗，累計增至4,787宗。當中兩宗為輸入個案，11宗與之前個案有關連，包括匡智梨木樹宿舍群組再有一名員工及一名院友確診；五宗無源頭個案中，包括元朗謝建華醫生醫務所一名護士、一名機電署工程人員、一名印傭及兩名退休人士。另今日有有約10宗初步確診。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，尖沙咀港景峰港景匯商場累計已有三名地產代理的職員確診，他們非同一公司，互不相識，衞生署將到商場派樣本瓶及大清洗。

元朗謝建華醫務所3護士先後染疫

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日有18宗新增個案，當中2宗為輸入個案。而本地個案中，有11宗為有關連個案，大多屬家庭或朋友聚會。而匡智梨木樹宿舍群組再有人確診，1名正在檢疫中心的員工（#4787）確診，另有1名院友（#4780）亦在亞博確診。

無源頭個案中，包括昨日已有1名護士確診的元朗壽富街謝建華醫生醫務所的員工，該診所再有1名護士確診，另有1名兼職護士初步確診。

▼預約全民檢測 5個步驟如下▼

1名印傭確診 原住興芳路運芳洋樓曾有鄰居確診

餘下的無源頭個案包括1名機電署工程人員（#4787）、2名退休人士（＃4776及＃4778），1名與僱主同住的印傭（#4786）。張竹君指，該印傭甚少與其他印傭相聚，但會到葵芳購物，其僱主是1名婆婆，所住的興芳路運芳洋樓，同層曾有不相識的鄰居確診，故其後已搬往荃灣麗城花園與女兒同住。由於印傭確診，故婆婆及她的女兒和孫女皆被列密切接觸者，要接受檢疫。

尖沙咀港景峯港景匯商場地產代理公司爆疫，累計3員工確診。（張嘉敏攝）

尖沙咀豪宅港景峯港景匯商場有齊四大地產代理，中原有三間，利嘉閣、香港置業及美聯物業各一。今日下午所見，只有美聯物業分店未有營業。

三地產代理患者不相識 未找到感染源頭

衞生署昨公布，一名在港景匯地產代理公司工作的員工確診（＃4764），為一名47歲男子。張竹君表示，該商場累計已有3名非同一公司的地產代理員工接連確診，此前兩人為在8月15日發病、17日確診的40歲男子（#4491），及在8月20日發病、8月23日確診的63歲男子（#4679），三人都列為未找到感染源頭個案。

張竹君今日補充指，新確診的地產代理在商場地下的地產公司任層，染疫三人並不相識，當局會安排大清洗及到商場派樣本瓶予在內工作人士。

↓↓18區社區檢測中心一覽↓↓

+ 12 + 12 + 12

累計86人離世

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞說，截至今早9時，過去24小時醫管局呈報19宗個案，有4病人離世，至今86人離世。另再有38確診者康復出院，369名在18醫院及亞博社區治療設施留醫，當中23人情況危殆、32人情況嚴重，另有314人情況穩定。

▼8.28起重開及仍關閉處所一覽▼