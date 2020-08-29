新冠肺炎｜無病徵29歲男警自願檢測初步確診　昨返警察總部工作

社會新聞
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新冠肺炎第三波疫情持續，衞生署今日（29日）公布新增18宗確診個案，另外有約10宗初步陽性個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會確認，一名警務人員今日初步確診感染新型冠狀病毒。

據了解，該名初步確診警員為一名29歲男警，隸屬投訴警察課，他最近一次在灣仔警察總部上班為昨日（28日）。若衞生署覆檢列為確診個位，將是第10名染疫警務人員。

消息指，投訴警察課一名29歲男警初步確診，昨日仍有到灣仔警察總部上班。（資料圖片）

新冠肺炎第三波疫情持續，而今日（29日）暫有約10宗初步陽性個案。張竹君確認，當中一人為現役警員。

據了解，患者為隸屬投訴警察課的29歲男警，他於昨日（28日）仍在灣仔警察總部上班。他並無病徵，是參加警方的自願檢測計劃被發現染疫。

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西九總部日前也警察確診

一名駐守西九龍警察總部的警察日前確診，是衞生署本周四（27日）列為確診的21個個案之一(#4756），未找到感染源頭，約有10名密切接觸者，為第9名警員確診，警方指他在過去14日內未有於工作期間與公眾有緊密接觸。

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