新冠肺炎・最新｜消息：增十多宗個案 　多一名患者離世累計88人

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情近日稍為回落，截至周六（29日）凌晨，本港個案累計有4,787宗。全民檢測計劃，今日（30日）踏入登記的第二日，計劃在9月1日開始展開，截至截至上午11時45分，累計35萬6千人已登記參與普及社區檢測計劃。

【12:17】截至上午11時45分，累計35萬6千人已登記參與普及社區檢測計劃。



【12:12】屯門醫院公布，一名確診2019冠狀病毒病的83歲女病人（個案編號：4552）於今日離世；病人有長期病患，是一名確診者的密切接觸者，並沒有病徵，檢測確診後於8月18日安排入住屯門醫院，情況持續惡化，延至今日上午6時32分離世。翻查資料，患者居於元朗好順泰大廈A座。連同上述病人，至今共有88名新冠肺炎病人離世。

【12:07】消息指，今日新增十多宗確診個案。

▼放寬晚市堂食首個周末▼

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【00:00】2003年爆發沙士的淘大花園，自1月23日本港爆發疫情以來，一直「零確診」，惟持續至今220天終失守，有一名39歲男確診者報稱住址為淘大花園I 座。

另外，觀塘順安邨、牛頭角彩德邨、元朗采葉庭、元朗東成里、荃灣麗城花園、荃灣梨木樹邨、葵青運芳洋樓、葵青葵盛東邨、沙田名城、筲箕灣愛蝶灣、尖沙咀帝樂文娜公館、土瓜灣東興大樓及益豐大廈，亦有確診者報稱住過。當中元朗采葉庭新增三名患者。

確診大廈｜患者住所全覽 淘大花園「零確診」220天終失守

新增兩間餐廳曾有確診者到訪，包括於淘大商場4期的「客家好棧」，以及尖沙咀The ONE的「東海薈．拉斐特」。另外，周六新增的兩宗確診個案，亦曾到訪過牛頭角下邨廣場，分別為源頭不明的89歲退休男子#4776，以及與本地個案有流行病學關連的55歲男子#4785。

確診餐廳｜增兩餐廳有患者到訪 The ONE「東海薈・拉斐特」上榜

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