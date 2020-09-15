復課│電子教學令校長感寂寞　返校將安排輔導紓學生抗疫負面情緒

教育局早前宣布9月23日可以分階段復課，又指學校可以因應校情，明日(9月16日)起讓不多於全校六分之一學生回校進行不多於半天學習活動。回校在即新學年「正式開始」，不但對師生有不同意義，對原為荔景邨循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學校長，本學年調任到將軍澳循道衛理小學的林德育校長而言更有另一番體驗。 「轉校」前因新冠肺炎疫情影響，未及告別舊校師生林德育便要迎接廿載教育生涯中首次電子開學；愛在校內與學生打招呼、記下學生名字的他形容，9月1日開學那日因疫情影響不能回校上課，令校園異常冷清，他感到空虛及寂寞，開學改為多場視像會面，讓學生隨意提問，增加歸屬感。疫情下不少教師在家工作，難以「除罩相見」，他於是改為邀請老師私下以文字信息提問，讓雙方有基本認識，既可助他了解學校情況，亦可與老師商量學校未來發展。 能重返校園，他率先會安排小六生於9月16日回校核對呈分試卷，下周一（21日）及周二（22日）則讓小一新生回校適應。 過去一年本港先後經歷反修例風波及疫情，林德育說，盼與全校老師一起，「以父母心腸、專業教育」，校方會先安排社工舉辦涉及心理輔導及放鬆心情的活動，希望助學生擺脫抗疫期間的負面情緒，正面迎接新學年的挑戰，「比起學知識，小學校園生活中人與人的接觸及交流，是視像無法取代的。」

林德育原為荔景邨循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學校長，「火柴盒」學校禮堂在2017年5月曾因大雨而變身「水舞間」，林在各方協助下，一年多已學校大翻新。（資料圖片／受訪者提供）

年初獲悉調任安排 疫情影響、未及與舊校師生道別

從事教育廿載，過去七年在荔景循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學(亞小)任校長的林德育說，今年1月接到辦學團體通知，他將在2020/21學年調至將軍澳循道衛理小學，接替退休的顏偉亮，擔任校長一職。

2017年中首次認識林德育時，他正赤腳在亞小禮堂內澗水而行，指著禮堂說水浸急需維修，更笑稱禮堂內有新景點「天空之鏡」。至2019年初，校園內外都已翻新，其中一課室更獲資助改成電影院，供學生及社區之用。將亞小「變身」不久便調職，林直言，最不捨的是未及與亞小師生正式道別，「原以為有大半年時間好好跟老師、同學說再見、影相留念，但疫情停課，最終只能以影片向亞小師生說再見」。

林德育指，今年1月接到辦學團體通知，他將在2020/21學年調任至將軍澳循道衛理小學，原想著仍有半年時間與舊校師生道別，卻遇上疫情爆發，最終只能以影片說再見。新辦公室的擺設之一，是亞小教員贈送的積木模型：「每個人仔都代表不同老師、書記姐姐，我就是司機。」（鄧穎琳攝）

新校大舊校三倍 電子開學倍感寂寞

帶著亞小教職員及學生贈送的模型及積木，林德育今年8月初正式到將軍澳循道衛理小學上任。新校有35班、老師連教學助理人數約70人，校園面積比亞小的「火柴盒」學校大約三倍。

疫情下本學年採電子開學，偌大校園更顯冷清，林形容，今年的9月1日，是他投身教育界20年以來，最寂寞的開學日：「第一次開學會感到空虛及失落，見不到同學的笑臉」。為了彌補暫時未能相見的遺憾，他在8月底至9月初，舉辦了五場與學生的視像會面及講座，解答家長疑問、回應全校同學的提問。

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開學前未能見到全體老師 邀一人一提問互相認識

至於教師團隊合作方面，林德育指，疫情下不少老師會在家工作，在校亦不便太多人一起用膳，故邀全體老師私下whatsapp他，提問至少一條問題，除了打開話匣子、讓彼此有基本認識，亦是商量學校現況、計劃未來發展及活動的好機會。

老師提問主要分為兩類，一部分老師想知我的個人資料，例如家庭、喜好、為什麼想做校長；另一些是想了解我對學校的願境、對老師的期望。 將軍澳循道衛理小學校長林德育

9.23由社工主辦心理輔導活動 助學生正面迎接新學年

正式復課在即，將循先安排小六生在9月16日回校核對呈分試卷，下周一（21日）及周二（22日）則讓小一新生回校適應。

至於9月23日分階段恢復實體課的首天，林德育說，會安排心理輔導及放鬆活動，助「被困」家中多月的學童適應，正面迎接新學年挑戰：「比起學知識，小學校園生活中人與人的接觸及交流，是視像無法取代的。」

受疫情影響，全港學生以電子開學，不論是開學前的簡介會或開學日，校園內亦只有老師，顯得冷清。（鄧穎琳攝）

「以父母心腸、專業地教育學生」

林德育盛讚將循團隊專業、具熱誠，「我有意邀請大學教授或社會知名人士，在每學年末與成績品行優異的學生用餐，意見一出已有老師舉手認投。他們很好，很積極！」

展望未來，林說要在將循做好「守業者」角色，與老師一起「以父母心腸、專業地教育學生」，學生除了要盡力學習，更要有良好品格、敢於嘗試。