全民檢測｜陳肇始：截至今早31萬人網上登記預約　部分中心已約滿

政府下月1日開展全民自願參與的普及社區檢測，當局在全港18區廣設141間採樣站，作為臨時採樣中心，供醫護協助市民採集樣本。網上預約從昨日（29日）開始，食物及衛生局局長陳肇始今日在商台節目《政好星期天》上表示，報名人數眾多，截至今早已經有31萬人登記預約，有部分採樣中心已被預約滿。至於多次被質疑專業性、是次參與採樣的人員包括醫護、醫學生及救護等，陳表示他們都具備採樣的經驗，並受過感染控制訓練。

食物及衛生局局長陳肇始。（資料圖片/羅君豪攝）

陳肇始表示，昨日開始報名，今早已經有約31萬人登記，當中一些中心已經約滿，呼籲市民若想報名應儘早，當局會根據具體情況，看是否會再延長多7日，不過她指，目前的計劃最多14天，應該不會再延長。

針對協助採樣人員的簡介會昨日已舉行

是次政府招募了醫護、醫學生及救護員協助採樣，有人質疑是否無法勝任。陳肇始指，協助採樣的人員包括醫生、護士、救護員等，大部分都是註冊醫護人員，醫護學生只佔少數，相信他們有足夠訓練，採樣時亦有醫生或護士在旁監督。所有參與協助採樣的人員都有採樣的訓練，亦已受過訓練，相信能夠勝任，另一方面，相關人員亦有受過感染控制訓練。另外，局方昨日已經為他們舉行了簡介會，加上公務員事務處亦會協調處理現場情況。她指，是次採樣並非拎取鼻咽樣本，只是在鼻腔1至2厘米處取樣，很快便可以完成。

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