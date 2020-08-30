張建宗指政府計劃推新一輪紓困措施　惟本港將迎歷來最高財政赤字

政務司司長張建宗今(30日)於網誌表示，政府正計劃推出新一輪紓困措施，他與其他司局長正聆聽不同人士的意見，然而預期香港會面對嚴峻的經濟衰退壓力，亦預期今個財政年度會錄得歷來最高的赤字。

至8月中兩輪防疫基金發放約750億資助

張建宗指，持續的疫情對本港經濟活動造成史無前例的打擊，政府早前推出兩輪防疫抗疫基金，連同財政預算案的紓困措施，已投入了超過2,800億元。截至8月中，基金共批出73個項目，並發放了約750億元的資助。

他指，政府計劃推出新一輪紓困措施，正和其他司局長正聆聽不同人士的意見；預期香港會面對嚴峻的經濟衰退壓力，亦預期今個財政年度會錄得歷來最高的赤字。因此，會在審慎運用公帑的大前提下，制訂適切的措施，協助受疫情及政府防疫措施影響的企業和個人渡過難關。

至於政府周二起（9月1日）推行的普及社區檢測計劃，張建宗指視乎進度計劃延長不超過七日，而自昨天早上7時接受網上預約起，截至昨晚10時，已有超過29萬名市民登記參與，以及48個檢測中心於9月1日的預約已經滿額。

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另外，他亦談及上星期三(8月26日)，曾到深圳出席蓮塘／香園圍口岸開通儀式。他指蓮塘／香園圍口岸是港深邊界第七個陸路口岸，新口岸進一步完善粵港澳大灣區「一小時生活圈」的佈局，直接連接深圳東部過境通道，縮短香港與深圳和粵東地區，包括惠州及汕尾等，及鄰近省份的行車時間，促進港深與粵東地區的合作及發展，將加強深港兩地日益密切的連繫，也標誌港深合作的一個重要里程碑。

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