新冠肺炎．最新｜新增9宗確診　相隔一周再回落個位數

新冠肺炎疫情持續，今日（30日）新增9宗確診個案，其中7宗為本地個案，累計個案達4,811宗，另有少於10宗初步陽性個案。今日新增個案，是繼8月24日後，確診宗數再次回復個位數。新增個案中，有2宗感染源頭未明個案，包括昨日初步確診的31歲孕婦轉為確診，另有一名居於荃灣的75歲男什工。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，希望下降趨勢能持續，但預料全民檢測會找出新個案，每日確診數字仍有上落，難言疫情已完全受控。 另外，政府推行的普及社區檢測計劃將於周二（9月1日）正式開始，現時正接受市民網上預約登記。截至今日中午2時，已有約52.6萬人登記，11間檢測中心場地預約名額已爆滿。

【17:02】張竹君表示，個案數目雖有下降，但仍有無源頭個案，不能斷言疫情已完全受控，又指社交措施放寬後或會疫情反覆，但社會仍須運行，應長期保持社交距離及個人衛生。

對於教育局公布回校上課新安排，張表示，假如學校出現確診個案，病人於潛伏期到校，就需全校停課14日消毒消潔，學生亦有可能需接受檢測。

張竹君指，雖然確診數字回落，但每日數字有上落，未能說疫情完全受控。（羅君豪攝）

【16:47】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示︰

截至今早9時，過去24小時醫管局系統呈報16宗個案，一名83歲女患者#3606今早離世，至今累計89人死亡。目前尚有343名病人分別在醫管局18間醫院及亞博社區治療設施留醫，26人情況危殆、29人情況嚴重及288人情況穩定。同時，負壓病床數目1,196張，使用率46.1%；負壓病房數目667間，使用率59.7%。

庾慧玲續指，曾與確診孕婦同病房的10名病人，全部檢測結果呈陰性。她說，不少人包括有醫管局員工，曾對全民檢測表達意見，醫管局方面亦會表態支持全民檢測，希望能找出隱形病人，截斷傳播鏈，減輕公院負擔。她指，醫管局會支持同事參與檢測，會協助同事申請。她又提醒市民，即使檢測結果為陰性，防疫措施都不要鬆懈。

【新冠肺炎】博愛男病人入院後始知中招 兩員工須隔離

醫管局有一項事件報告︰

博愛醫院一名64歲男病人，因氣喘求醫，病人血含氧量低，需要高氧治療。病人採樣後今日初步確診，1名放射治療師及1名病人服務助理、未有穿合適裝備被列為密切接觸者。

新冠肺炎｜增9宗確診 相隔一周再現個位數 暫10宗以下初步陽性

【16:37】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增9宗確診，個案編號為#4803至#4811，當中2宗屬輸入個案，其餘7宗為本地感染，多涉家庭群組及朋友聚會，當中2宗感染源頭未明，包括屯門醫院31歲孕婦由初步確診轉為確診；另有一名75歲居於荃灣的男什工。而匡智梨木樹宿舍則多1宗確診及1宗初步確診，累計已有19人中招。

教育局局長楊潤雄表示，9月23日起可分階段恢復面授課堂。(羅君豪攝)

【15:30】教育局日前發出的網課指引是否一定要跟隨？DSE通識科會否取消IES計分？通識書的修訂？

楊潤雄指，相關指引是總結經驗，只是形式上，當中包含彈性，「幼稚園學生長期對電腦、平版不是好事」，但短時間網課，教師學生打招呼也可接受。DSE需作調整，但內容需由考評局判斷，需考慮公平性、可信度，實際情況及界別意見，最後決定對不同學生，均有不同影響，會兼顧各方面需要。希望考評局盡快公布。針對通識科坊間有很多報道，目前的教科書內容是否持平、全面內容、配合課程宗旨及目的，以前沒有專業諮詢，難以互相比較，但需不斷改良內容。舉例如六四內容，有些書有，有些書無，不同出版社有彈性，當局沒有相關規定；有關於事實陳述，他表示，香港沒有三權分立，不論1997前後，必須在教科書中清晰反映。

通識送審｜楊潤雄否認政治篩選 稱「香港97前後皆沒三權分立」

【15:26】上半日課是否下午可以補半日課？半日上課安排會維持多久？9月16日可預先返校是否包括幼稚園、N班及餘下其他小學級班？楊潤雄指，半日制是希望減少學生除口罩午膳，恢復全日與否需視乎疫情，亦要商討如何確保午膳的安排。他又指，特別情況下，可考慮下午補課，但需與教育局研究如何安排午膳。至於有學校反映下午會回家上網課，在家午膳，他認為此做法完全沒有問題。至於跨境生網課安排，會交給學校處理。

【15:22】若復課面授後，有學校有學生確診怎樣處理？會否要求學校提交全民檢測量老師數字？楊潤雄直言，預計疫情不會在短時間內消失，若有校內感染，教育局會與衛生防護中心溝通，通常會停課數天清潔。未來會盡量與衛生防護中心商討處理方法，並在指引中公布，包括如何處理教師、家長或學生是密切接觸者的處理及安排。

他強調，全民檢測是自願性質，教育局不會要求學校提供全民檢測計劃教師參與數量，但學校有權問老師有否參與。他又指,短期內難安排到個別學校檢測，現階段不贊成回校聚集，長遠會與學校商討。

【15:18】問及有指引只可上每節35分鐘，以及同一時間進行網課會否做成網絡大擠塞，楊潤雄表示，學校可適當處理，雖然編排了35分鐘網課，但可考慮在25分鐘時設立休息時間，或線下活動。楊潤雄表示，網絡很難預料，服務提供者也難能100%確保沒有問題，某段時間若有困難，可稍遲補足、彈性處理。鼓勵教師、家長及學生參與全民檢測計劃，截斷傳播，希望學校可提供彈性，在不影響正常運作下可讓老師參與。

【15:15】不少官校被選為全民檢測中心，被問到政府如何確保師生不會出現交叉感染。楊潤雄指，社區檢測中心經衞生署及機電署審查，已有足夠防護工作，每日至少清潔兩次，亦會為工作人員提供足夠防護裝備，同時會考慮人流因素、分批預約。事後政府亦會為借出場地的學校作全面清潔，他強調不擔心交叉感染。

全民檢測最遲到9月14日，而9月16日是學校可按需要安排活動，如中學補課或新生適應、迎新，是因為學界反應新生需更多時間適應，並非所有學校正式開課。

【15:11】被問及全民檢測借用官立學校進行，若於9月16日已可返校，是否有足夠時間進行消毒？源頭不明個案仍有如何預防？押後呈分試或取消？楊潤雄表示，小五呈分試，學校仍有時間安排今年已升讀小六的學生考試，可於10月20日前可遞交呈分試分數；而恢復面授課堂的安排，不影響上述呈分試的安排。

對於是否合適時間恢復面授，他表示，過去數日確診數字有下降趨勢，疫情變化仍難掌握，取決於社會上每位市民，很難講一定不會反彈，只是說按今天情況，有信心可在9月下旬恢復面授，不排除會再因突發情況而調整。

【15:08】學校會向有需要學生派口罩，至於有關跨境學生方面，楊潤雄表示，涉及多個考慮，正與內地部門商討，可行情況下會積極協調，首先放寬中四至中六高中回港上課；另外,楊潤雄又鼓勵教職員參與全民檢測計劃，為復課締造更佳及有利條件；他指因應日後仍有機會因疫情變化，已邀請學校為新常態做準備，隨時調整、彈性教學。

【15:05】楊潤雄指面授初期設半日制，不得安排全校活動，他指部分課程內容須面授課堂，網上難以取代；另外，考慮到部分年級須補課追回進度，因此9月16日起，學校亦可考慮讓少部分學生回校，以全校學生的六分之一為限，同樣只能設半日制。

復課｜楊潤雄：9月23日起分兩階段恢復面授 K3生亦可返校上課

【15:02】教育局局長楊潤雄表示，疫情逐漸緩和，9月23日起可分階段恢復返校面授課程，將分兩階進行，中一、中五及中六；小一、小五及小六，以及幼稚園K3學生亦可返校面授課堂。而餘下年級可於9月29日陸續返回學校上課。楊潤雄解釋，有關安排是考慮到高年級自理能力較高，須預備公開試，

另有持份者表示小一及中一從未踏足校園，要適應新學習規律，故安排首階段上課。

太古廣場清潔工居鯉魚門三家村寮屋區 區議員：三家村首個案

【13:38】衞生防護中心昨（30日）公佈，有兩名清潔工確診，其中一位報稱住在油塘泉源道東。觀塘區區議員呂東孩說，該址位於鯉魚門三家村寮屋區內，是三家村內的首宗確診個案，食環署至昨日起，已為小巷「洗街」，料明日仍會繼續。

▼食環署到鯉魚門三家村洗街▼

【13:19】教育局局長楊潤雄下午3時見記者，預料將公布恢復回校上課安排。

【12:35】消息指，本港今日新增少於10宗確診個案，對上一次確診個案降至個位數是8月24日。

【12:17】聯合醫院發言人公布，一名83歲女患者（#3626）今日離世。涉事女患者本身有長期病患，8月2日因發燒、咳嗽及喉嚨痛入院接受治療，情況持續惡化，延至今早9時43分離世。連同上述病人，至今共有89名新冠肺炎確診病人於公立醫院離世。翻查資料，患者居於彩虹邨錦雲樓。

全民檢測｜截至中午12時共有約51萬人登記 11間檢測中心已經額滿

【12:14】政府發言人稱，截至8月31日中午12時，約51萬人登記參與普及社區檢測計劃。

全民檢測｜2000多人參與工作坊 醫生林哲玄：4、5分鐘完採樣流程

【10:50】政府明日（9月1日）開展全民自願參與的普及社區檢測，當局在全港18區廣設141間採樣站，作為臨時採樣中心，供醫護協助市民採集樣本。香港醫學專科學院統籌與數個醫生及護士組織合作推出工作坊，有份擔任導師的醫護誠信同行發言人、外科醫生林哲玄表示，工作坊共有2000多人參與，他透露採樣速度大約是4至5分鐘一個人，而場地亦不會是高風險。

全民檢測｜今早8時止48萬人登記 聶德權斥號召杯葛是政治出發

【09:05】全民普及社區檢測計劃將於明日(1日)展開，負責統籌計劃的公務員事務局局長聶德權今(31日)表示，截至今早8時，已有48萬人預約，連日來系統運作暢順，登記數字亦穩步上揚，部分檢測中心已連續7天滿額。他認為，計劃屬自願性質，倘個人原因選擇不參與，是沒有問題，「但叫人杯葛就諗唔通，肯定係政治出發」，又批評此舉會影響抗疫工作，對社會有負面影響。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

+ 12 + 12 + 12

▼01實測咽喉拭子採樣▼

確診大廈｜患者住所全覽 投訴警察課中招警住喜雅 蘇屋邨再上榜

【00:40】衞生防護中心更新確診者住所資料。資料顯示，除了匡智梨木樹宿舍群組外，蝶翠峰及蘇屋邨再度上榜；崇正新村亦繼本月初兩宗確診個案後，再度新增確診者。而3名確診者居於長沙灣，為今日個案最多的地方。

確診餐廳｜增6食肆上榜 有患者到香港站添好運、花園大廈一粥麵

【00:00】衞生署周日（30日）晚更新確診個案過去14天行程，資料顯示，新增6間餐廳曾有確診者到訪，包括兩間酒樓，分別為長沙灣貿易廣場的富臨酒家，以及荃灣荃薈彩龍皇宮酒家。

新「上榜」的餐廳，亦包括港鐵香港站「添好運點心專門店」、觀塘花園大廈玉蓮臺3座「一粥麵」、觀塘鯉魚門廣場「大快活」。另外，確診的兼職的士司機（#4788），曾到屯門屯門鄉事會路2A號H.A.N.D.S S區「香港達人餐廳」。

▼8.28起重開及仍關閉處所一覽▼

+ 10 + 10 + 10

昨日總覽：

全民檢測｜逾42萬人登記 5個檢測中心已額滿 政府：考慮延長7日

全民檢測｜政府譴責網上言論意圖抹黑計劃 個人資料僅作檢測用途

新冠肺炎｜放寛措施後 小夏威夷瀑布擠滿除罩市民 相約落山飯聚

全民檢測｜登記人數逾35萬 張竹君：愈多人參加可搵出越多患者

新冠肺炎｜元州邨元逸樓現無源頭個案 住客：唔知有無同佢接觸過

新冠肺炎｜39周孕婦不適 住屯院內科病房後驗出中招 須檢討流程

新冠肺炎｜增10宗本地個案一半無源頭 匡智宿舍共17院友員工確診

新冠肺炎｜淘大現確診終失守 居民讚屋苑衛生措施佳 不擔心爆發

新冠肺炎｜約2千外傭參與病毒測試 羅致光：參與率仍有待提升

確診餐廳｜增6食肆上榜 有患者到香港站添好運、花園大廈一粥麵

確診大廈｜患者住所全覽 投訴警察課中招警住喜雅 蘇屋邨再上榜

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼