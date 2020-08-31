新冠肺炎．最新｜楊潤雄下午3時見記者　料公布恢復回校上課安排

新冠肺炎疫情持續，昨日（30日）新增15宗確診個案，其中10宗為本地個案，累計個案已達4,802宗，另有10多宗初步陽性個案。消息指，今日新增少於10宗確診，是繼8月24日後，確診宗數再回覆個位數。至於聯合醫院一名留醫接近一個月的83歲確診老婦今早病逝，至今累計89名患者死亡。 教育局局長楊潤雄下午3時將會見記者，預料將公布恢復回校上課安排。《香港01》將會直播。 另外，政府推行的普及社區檢測計劃將於周二（9月1日）正式開始，現時正接受市民網上預約登記。截至今日中午12時，已有約51萬人登記，11間檢測中心場地預約名額已爆滿。

太古廣場清潔工居鯉魚門三家村寮屋區 區議員：三家村首個案

【13:38】衞生防護中心昨（30日）公佈，有兩名清潔工確診，其中一位報稱住在油塘泉源道東。觀塘區區議員呂東孩說，該址位於鯉魚門三家村寮屋區內，是三家村內的首宗確診個案，食環署至昨日起，已為小巷「洗街」，料明日仍會繼續。

▼食環署到鯉魚門三家村洗街▼

【13:19】教育局局長楊潤雄下午3時見記者，預料將公布恢復回校上課安排。

【12:35】消息指，本港今日新增少於10宗確診個案，對上一次確診個案降至個位數是8月24日。

【12:17】聯合醫院發言人公布，一名83歲女患者（#3626）今日離世。涉事女患者本身有長期病患，8月2日因發燒、咳嗽及喉嚨痛入院接受治療，情況持續惡化，延至今早9時43分離世。連同上述病人，至今共有89名新冠肺炎確診病人於公立醫院離世。翻查資料，患者居於彩虹邨錦雲樓。

全民檢測｜截至中午12時共有約51萬人登記 11間檢測中心已經額滿

【12:14】政府發言人稱，截至8月31日中午12時，約51萬人登記參與普及社區檢測計劃。

全民檢測｜2000多人參與工作坊 醫生林哲玄：4、5分鐘完採樣流程

【10:50】政府明日（9月1日）開展全民自願參與的普及社區檢測，當局在全港18區廣設141間採樣站，作為臨時採樣中心，供醫護協助市民採集樣本。香港醫學專科學院統籌與數個醫生及護士組織合作推出工作坊，有份擔任導師的醫護誠信同行發言人、外科醫生林哲玄表示，工作坊共有2000多人參與，他透露採樣速度大約是4至5分鐘一個人，而場地亦不會是高風險。

全民檢測｜今早8時止48萬人登記 聶德權斥號召杯葛是政治出發

【09:05】全民普及社區檢測計劃將於明日(1日)展開，負責統籌計劃的公務員事務局局長聶德權今(31日)表示，截至今早8時，已有48萬人預約，連日來系統運作暢順，登記數字亦穩步上揚，部分檢測中心已連續7天滿額。他認為，計劃屬自願性質，倘個人原因選擇不參與，是沒有問題，「但叫人杯葛就諗唔通，肯定係政治出發」，又批評此舉會影響抗疫工作，對社會有負面影響。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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▼01實測咽喉拭子採樣▼

確診大廈｜患者住所全覽 投訴警察課中招警住喜雅 蘇屋邨再上榜

【00:40】衞生防護中心更新確診者住所資料。資料顯示，除了匡智梨木樹宿舍群組外，蝶翠峰及蘇屋邨再度上榜；崇正新村亦繼本月初兩宗確診個案後，再度新增確診者。而3名確診者居於長沙灣，為今日個案最多的地方。

確診餐廳｜增6食肆上榜 有患者到香港站添好運、花園大廈一粥麵

【00:00】衞生署周日（30日）晚更新確診個案過去14天行程，資料顯示，新增6間餐廳曾有確診者到訪，包括兩間酒樓，分別為長沙灣貿易廣場的富臨酒家，以及荃灣荃薈彩龍皇宮酒家。

新「上榜」的餐廳，亦包括港鐵香港站「添好運點心專門店」、觀塘花園大廈玉蓮臺3座「一粥麵」、觀塘鯉魚門廣場「大快活」。另外，確診的兼職的士司機（#4788），曾到屯門屯門鄉事會路2A號H.A.N.D.S S區「香港達人餐廳」。

▼8.28起重開及仍關閉處所一覽▼

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昨日總覽：

全民檢測｜逾42萬人登記 5個檢測中心已額滿 政府：考慮延長7日

全民檢測｜政府譴責網上言論意圖抹黑計劃 個人資料僅作檢測用途

新冠肺炎｜放寛措施後 小夏威夷瀑布擠滿除罩市民 相約落山飯聚

全民檢測｜登記人數逾35萬 張竹君：愈多人參加可搵出越多患者

新冠肺炎｜元州邨元逸樓現無源頭個案 住客：唔知有無同佢接觸過

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確診大廈｜患者住所全覽 投訴警察課中招警住喜雅 蘇屋邨再上榜

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼