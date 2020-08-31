新冠肺炎．8.31｜確診個案破4800宗　昨半日至少10多宗初步陽性

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新冠肺炎疫情持續，昨日（30日）新增15宗確診個案，其中10宗為本地個案，另有10多宗初步陽性個案。政府推行的普及社區檢測計劃將於周二（9月1日）正式開始，現時正接受市民網上預約登記，截至昨晚，已有逾43人登記，部份檢測中心場地預約名額已爆滿。
▼預約全民檢測 五個步驟如下▼
▼18區141個社區檢測中心一覽▼
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▼01實測咽喉拭子採樣▼
▼8.28起重開及仍關閉處所一覽▼
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昨日總覽：
全民檢測｜逾42萬人登記 5個檢測中心已額滿 政府：考慮延長7日
全民檢測｜政府譴責網上言論意圖抹黑計劃 個人資料僅作檢測用途
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全民檢測｜登記人數逾35萬 張竹君：愈多人參加可搵出越多患者
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▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼