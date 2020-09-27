疫下過中秋　30年燒臘檔不敢冀望：無客度日如年　燒豬亦絕跡江湖

新冠肺炎疫情由今年初開始肆虐，經過農曆年、清明節迎來中秋節，以往傳統節日總免不了「斬料」家庭團聚、祭祖，然而疫情影響，不但要遵從限聚令，親友亦未能相聚，令燒臘檔生意大減。 在花園街街市經營30年燒臘檔，檔主司徒光直言以往很少感覺到疲累，他說賺多賺少是其次，最重要是每天有忙碌的機會，客人多時「一日好快就過」。然而新冠肺炎疫情連綿數月，燒臘檔卻未被納入防疫抗疫基金資助的範疇內，市道蕭條，一切只能「硬食」。 早前開始的第三波疫情更潛入街市，司徒光說，「限聚令一直限到而家，生意跌剩一半」，往年多人購買的燒豬更像是絕跡江湖了。最高峰曾請12個伙計的舖頭，現在只剩下夫妻二人大眼瞪小眼，「最痛苦唔係蝕錢，而係日日喺度度日如年！」

剛過午後，整個街市都已經沒有顧客的蹤影，司徒光只好熄燈拉閘。（梁鵬威攝）

訪問時，正是午餐時間剛過，本來是街市熱鬧的時候，但花園街街市卻顯得十分冷清，客人們十分稀疏。司徒光用毛巾擦擦手，將檔口的燈熄了，然後一把拉下檔口的鐵閘。他說，市道從農曆新年開始就一直惡化，到了第三波疫情，基本上過了早上那段時間，就不會再有客人前來，「下午索性拉閘休息。」

疫情一傷再傷 不敢盼望中秋：已經麻木晒

14歲就出來做燒臘，到如今已經是數十年的光陰，司徒光現時是「永成燒臘專家」的老闆。經歷過沙士、佔領運動、反修例風波，他說這次疫情傷得最重，「農曆新年時幾日之間，十幾隻燒豬嘅單取消曬，然後限聚令一直限到而家，生意跌剩一半！」

疫情一波接一波，從農曆新年到清明、端午，再到母親節、父親節，司徒光說自己是越來越心淡。政府早前曾宣布全日禁堂食，聽到消息的瞬間，他就直接拉閘走人。回想當時的心情，他說，「已經麻木晒。」

原本每年的中秋，燒臘檔提早好多日就會接到訂單，同鄉會、家庭聚會的客人會帶來不少生意，但他現時絲毫不會期待中秋時生意會有起色，「起碼限聚令放寬到50人先算啦！」

原本燒臘店位於街市入口處，但是因為疫情圍上了欄杆，市民需要繞一大圈才能來到檔口。（梁鵬威攝）

政府補貼無受惠 鐵馬圍城感綁手綁腳

政府曾經推出防疫抗疫基金，惟街市內的燒臘檔既不屬於零售，也不屬於熟食，難獲資助維持經營，三月時檔口取消了大工，四月時無奈再遣散一名女工，「最旺時我哋請12個伙計，而家得我同老婆兩個人每日大眼望小眼。」

生意一再插水，政府補貼無受惠，這些都不是令他最惱怒的。檔口在地下一層最外圍的位置，本是人來人往都會經過的地方，惟第三波疫情爆發後，病毒流入街市，食環署用鐵馬包圍了整個街市，只留下一個入口，市民需要測試體溫後才能進入——這令街坊需要繞很大的一圈才能進來，「都有建議食環可以開多一個入口，但無人應我哋。日日見到鐵馬包圍住檔口，就覺得綁手綁腳，會好嬲。」

燒臘店3月時遣散了一名大工，4月時又取消了一名女工，現時舖頭變成了夫妻檔，不再聘請任何伙計。（梁鵬威攝）

最怕度日如年的感覺 執笠如同壯士斷腕

經營數十年，司徒光說自己不是只想着賺錢，反而覺得客來客往給了他忙碌的感覺，「客人高聲叫切半斤叉燒、要斬隻燒鴨，好熱鬧，一日好快就過！」他說現在，最難忍受的是「度日如年的感覺」。

入貨少了一半，客人也驟減，他覺得可惜，認為自己的燒臘經過多個程序製成，比超市售賣的更好味。司徒光仍然堅持用料新鮮，賣不出去的食材隔日便要丟棄，有時也會覺得心痛。這樣蝕錢都要做下去不是辦法，但講起真是放棄檔口、退休不做，「真係好似壯士斷腕咁。」