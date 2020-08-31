5歲女稱私處遭針筒狀物插入　內地商人涉深圳犯案　來港被捕受審

深圳商人涉於去年在深圳住所，趁女友5歲女兒睡覺時，指插女童私處及以針筒狀物品插進她私處，致女童下體流血，女童後來向親父投訴私處又癢又痛，事件才得以揭發。男商人今（31日）否認非禮罪受審X在錄影會面中透過，她曾向母親透露事件，並說「爹哋搞我珠珠」，雖然母親曾帶她求醫，但卻沒其他反應。

事主與母等人居於深圳

29歲內地男商人被控於2019年1月1日至2019年3月22日在深圳非禮女童X。

控方開案陳詞指，女事主X的父母分居後，她與胞姊及母親在深圳與X母男友同住。

29歲內地商人被告，來港時被捕並被控非禮，於區域法院受審。(資料圖片)

被狀似注射器插下體致流血

在2019年1月1日至2019年3月22日期間某日，當時約5歲的X，與胞姊及家傭同床睡覺，X突然醒來，並看到被告脫下她的褲子及內褲。被告接著用中指插進X下體，又用狀似注射器插X下體，致她流血。過程中，被告及X均沒有作聲。

內陰有大量細菌繁殖

2019年3月22日，X的親生父親從學校接X及X胞姊回家，X告訴父親私處又癢又痛，X父著X祖母替她檢查，X祖母發現她下體又紅又腫，X繼而透露事件。X及後被送往聯合醫院檢查，並發現其陰唇有紅斑，婦科醫生檢查後，發現X內陰有紅斑，內陰有大量細菌繁殖。被告在2019年10月15日入境時被捕。

母聞投訴沒有反應

庭上播放女事主X的錄影會面，X憶述事發經過指，「媽咪個爸爸」將其面褲及內褲脫下，並用手指「篤屙尿嗰度」，又用針狀物品「篤」她私處，X形容該物品屬「去醫院嗰啲針」、「好尖」及「白色軟軟哋」。

X稱事後她感到私處痛，母親檢查後發現「好紅」，並帶她到醫院，她曾向母親透露「爹哋搞我珠珠」，但母親卻無反應。

案件編號：DCCC 35/2020