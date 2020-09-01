Google搜「全民檢測」官網無影　預約數字低與SEO做得差有關？

政府推出「普及社區檢測計劃」，鼓勵全民參與檢測，計劃由8月29日起開始接受預約，截至9月1日早上，累積約有60萬名巿民登記。在檢測開始前的一日，計劃的全面「普及社區檢測」於Google搜尋趨勢排名第10，有約2000多次搜尋。 《香港01》記者於Google搜尋引擎輸入「普及社區檢測」，發現瀏覧至第5頁才出現普及社區檢測計劃登記頁面，而搜尋坊間常用的「全民檢測」時，更發現所有頁面均未有顯示官網communitytest.gov.hk的搜尋結果。本報已就此情況向創新及科技局查詢，惟截稿前仍未有回覆。

▼全民檢測首日 各中心檢測情況 按此看大圖▼

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政府推行的全面檢測預約數字為約60萬人，僅佔全港人口8%左右，不足一成。數字偏低，會否與難以在搜尋引擎搜尋預約官網有關呢？《香港01》記者為此做了一次實測。

本報發現，如想找到預約做全民檢測的官網，除了輸入計劃全名「普及社區檢測計劃」之外，需加上相關字詞，如「網上登記、網址、網站」等為補充，才能在搜尋首頁中見到官方網站，可見較難於搜尋引擎中找到。當搜尋「普及社區檢測計劃」時，首頁結果分別是政府新聞處、各媒體的相關新聞，亦有網上登記的教學文章及影片，惟未見官方登記網站，下圖顯示了官方網站的搜尋結果，排名最前為搜尋「普及社區檢測計劃」，第3頁顯示目標網站。

而普遍較多人使用的「全民檢測」，實測結果是在Google上的頭10頁，都找尋不到預約檢測的官方網站。搜尋結果以新聞文章以及預約和檢測教學為主。結果顯示，對於普羅市民而言，在不知道官網網址的情況上，要在搜尋引擎上尋找結果，實在困難和需要花時間，並不方便。

普遍較多人使用的「全民檢測」，實測結果是在Google上的頭10頁，都找尋不到預約檢測的官方網站。這代表負責當局在SEO方面做得頗不理想。

SEO是什麼？ SEO的全稱為Search Engine Optimization，即是「搜尋引擎最佳化」，是一個透過Google或Yahoo等的「搜尋引擎」分析網頁在搜尋結果中的排名，以便評估及優化網頁的設計，讓網頁更容易被用戶搜尋到，從而增加流覽量。

根據SEO審核及數字營銷工具Woorank分析，「普及社區檢測計劃」網站的評分於三個分類「及格」、「需改善」及「故障」中屬「需改善」，需改善的問題包括描述標籤（Ｍeta Description）過長、未有有效利用標題標記（Header tag）、關鍵詞一致性不足等。描述標籤指網頁於搜尋引擎中顯示的網頁描述，合適長度的描述能吸引使用者點擊網址，而網站以及各分頁的標題關鍵詞亦大大影響了搜尋結果，舉例來說，如果標題所包含的關鍵詞與人們常搜尋的關鍵詞吻合，像是「全民檢測」，則較容易獲得較高排名。惟這些SEO分析工具的結果僅供參考，坊間並沒有一個權威工具去評核網站的SEO表現。

Google 搜尋引擎以自身演算法排行網站，影響排名因素包括網站內容的相關性、連結、標題、使用者搜尋次數等，故不少網站都會利用搜尋引擎最佳化（Search Engine Optimization）改善網站的設計，以達到更高排名，更易被使用者搜尋。比較以下三個網站於各分析工具的評分，可見政府各網站的分數均不高。而是次計劃的網站更較難被搜尋，或會影響巿民的登記意欲。

對比政府「2019冠狀病毒病專題網站——同心抗疫」網頁，巿民明顯較易搜尋到專題網站，只要輸入「疫情」、「新冠肺炎」等字眼，首頁即時出現目標網站。不過由於專題網站已開設一段時間，加上網站為巿民取得官方疫情資訊的主要網站，估計專題網站的流量高，故也是網頁排名的影響因素之一。但一般來說，輸入網站全名多數能於首頁或第二頁搜尋到目標網站。

根據Gooole搜尋趨勢顯示，「全民檢測」和「普及社區檢測」的搜尋熱度較「檢測」低。

根據Google搜尋趨勢比較，與「檢測」相關的網頁搜尋近日急升；而相比「全民檢測」和「普及社區檢測」兩個關鍵詞，前者更為市民熟悉，搜索熱度分別是59分及8分，可見市民雖關心計劃的詳情，但不清楚其官方名稱，令他們在登記或查詢檢測站等的過程中感困難。做好網站的SEO是令網站排得較前的一大方法，而令一方法就是透過購買關鍵字，亦即SEM。從Google的搜尋器上看到，均無人用「全民檢測」或「普及社區檢測」等關鍵字賣廣告。截至7月，就「全民檢測」的Google Ads價錢範圍為1-18元。與此同時，在全民檢測開始前的周五，政府在香港各大報章頭版刊登廣告，推廣此全民檢測計劃，共花費納稅人258萬元。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

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