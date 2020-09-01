新冠肺炎・最新｜全民檢測首日展開大致暢順　至8時59.3萬人登記

新冠肺炎疫情近日放緩，昨日（8月31日）新增9宗確診個案。政府推行的「普及社區檢測計劃」（全民檢測），今日（9月1日）正式開始，全港設141個社區檢測中心，部份中心名額已爆滿，而已預約的市民，可到場接受檢測。 而衞生防護中心昨日亦公布，半日暫錄得少於10宗初步陽性個案。

【全民檢測首日】港大醫學院院長梁卓偉與中大呼吸系統科講座教授許樹昌在沙田的檢測中心互相為對方採樣。

【09:00】港大醫學院院長梁卓偉與中大呼吸系統科講座教授許樹昌在沙田的檢測中心互相為對方採樣，許樹昌稱整個過程約2分鐘，梁卓偉則強調參與檢測與否是個人決定。

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全民檢測｜截至8時59.3萬人已預約 聶德權：將審視能否延長

【08:45】全民檢測今（1日）展開，公務員事務局局長聶德權於港台《千禧年代》表示，計劃啟動首半小時，暫見運作暢順。截至8時，已有59萬3千多人成功於網上預約。他指，141個檢測中心，今日已有99個滿額，暫有14個中心於7天滿額，倘需求多，會視乎運作經驗調整名額。他續指，當局接獲69宗投訴，當中33宗屬盜用他人資料，已交警方跟進。

【08:30】全民檢測首日展開，旺角麥花臣匯檢測中心，有人拉橫額抗議球場被徵用作檢測中心，有市民陸續到中心採樣。

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【08:00】全民檢測計劃首日展開，多個中心名額已經爆滿，包括早前有foodpanda外賣員確診所在區域的將軍澳尚德檢測中心，但早上無排隊人龍，只有零星市民入內檢測。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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▼多區檢測中心內部圖片▼

▼8.28起重開及仍關閉處所一覽▼

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▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

昨日總覽：

全民檢測｜社區檢測中心內部佈置曝光 座椅間距保持社交距離

確診餐廳｜僅增一餐廳上榜 有患者報稱曾到訪形點II太興

確診大廈｜患者住所一覽 元朗采葉庭再增3個案累計10人中招

新冠肺炎｜運房局周二起為貨櫃碼頭員工檢測 前線每7天驗一次

【新冠肺炎】博愛男病人入院後始知中招 兩員工須隔離

新冠肺炎｜增9宗確診 相隔一周再現個位數 暫10宗以下初步陽性

復課｜楊潤雄：9月23日起分兩階段恢復面授 K3生亦可返校上課

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼