新冠肺炎・最新｜至中午61.5萬人登記全民檢測　消息：增12宗確診

新冠肺炎疫情近日放緩，昨日（8月31日）新增9宗確診個案。政府推行的「普及社區檢測計劃」（全民檢測），今日（9月1日）正式開始，全港設141個社區檢測中心，部份中心名額已爆滿，截至今早8時，全港共59.3萬人登記。記者在爆滿的將軍澳尚德檢測中心發現，今早約有一半已登記的市民無現身。 而衞生防護中心昨日亦公布，半日暫錄得少於10宗初步陽性個案。

「全民檢測」登記網址：https://www.communitytest.gov.hk/

【12:25】盧俊宇、劉志雄、譚凱邦、張文龍等十多位區議員，在太子界限街1號體育館外見記者，呼籲重啟立法會選舉。該體育館同樣是選舉票站。

【12:10】政府發言人表示，截至中午12時，有61.5萬人經網上系統預約做「全民檢測」。

【11:50】消息指，今日新增約12宗確診個案。

全民檢測｜將軍澳尚德社區會堂預約爆滿 惟早上僅得半數人出席

【11:15】預約額滿的尚德社區會堂，早上卻不見「排長龍」的盛況，只有零星市民進場，有約一半有預約的市民「甩底」。有參加人士指，為了「求安心」，在預約登記的首天已報名，並特意向公司請假半天。亦有市民形容檢測感覺似「搲痕」，又指是「對社會的貢獻」。

全民檢測｜皇仁書院有人早近一小時輪候檢測 參加者︰盡公民責任

【11:00】首個採樣時段為早上8時，於皇仁書院的檢測中心，有三名參與檢測市民，早在上午7時已到場等候。有預約檢測人士稱為盡公民責任，認為檢測場地寬敞不擔心受感染。有長者稱因年齡大及社區多確診個案，參與檢測計劃。

全民檢測｜董建華完成檢測 呼籲市民參與 拒答三權分立問題

【10:30】前特首、全國政協副主席董建華早上在灣仔檢測中心完成測試，他稱過程沒有不適、十分方便，惟拒答教科書中刪去「三權分立」的問題。

【全民檢測首日】港大醫學院院長梁卓偉與中大呼吸系統科講座教授許樹昌在沙田的檢測中心互相為對方採樣。

全民檢測｜許樹昌、梁卓偉互相採樣 許：過程約兩分鐘 無不適

【09:00】港大醫學院院長梁卓偉與中大呼吸系統科講座教授許樹昌在沙田的檢測中心互相為對方採樣，許樹昌稱整個過程約2分鐘，梁卓偉則強調參與檢測與否是個人決定。

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全民檢測｜截至8時59.3萬人已預約 聶德權：將審視能否延長

【08:45】全民檢測今（1日）展開，公務員事務局局長聶德權於港台《千禧年代》表示，計劃啟動首半小時，暫見運作暢順。截至8時，已有59萬3千多人成功於網上預約。他指，141個檢測中心，今日已有99個滿額，暫有14個中心於7天滿額，倘需求多，會視乎運作經驗調整名額。他續指，當局接獲69宗投訴，當中33宗屬盜用他人資料，已交警方跟進。

【08:30】全民檢測首日展開，旺角麥花臣匯檢測中心，有人拉橫額抗議球場被徵用作檢測中心，有市民陸續到中心採樣。

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【08:00】全民檢測計劃首日展開，多個中心名額已經爆滿，包括早前有foodpanda外賣員確診所在區域的將軍澳尚德檢測中心，但早上無排隊人龍，只有零星市民入內檢測。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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▼多區檢測中心內部圖片▼

▼8.28起重開及仍關閉處所一覽▼

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▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

昨日總覽：

全民檢測｜社區檢測中心內部佈置曝光 座椅間距保持社交距離

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新冠肺炎｜運房局周二起為貨櫃碼頭員工檢測 前線每7天驗一次

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新冠肺炎｜增9宗確診 相隔一周再現個位數 暫10宗以下初步陽性

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▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼