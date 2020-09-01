新冠肺炎・直播｜增12宗確診　1源頭不明為64歲地盤工　情況危殆

新冠肺炎疫情近日放緩，截至今日凌晨，單日新增12宗確診，9宗為本地個案，其中1宗源頭不明，累計值4823人染疫；今日增加1人死亡，累計增至90人。 5點半陳肇始、聶德權就全民檢測見記者，《香港01》將直播。

「全民檢測」登記網址：https://www.communitytest.gov.hk/

▼林鄭「銅芯口罩」鬆脫逐格睇▼

【16:42】被問及有無參與全民檢測，張竹君表示，今日已留深層唾液樣本，以示支持同時；庾慧玲表示，由於早前有不舒服，已做過深層唾液測試，會將全民檢測的配額留給市民。

全民檢測若發現有陽性個案，會交由衞生防護中心複檢，若今日發現有個案，將會在9月3日公布。

【16:30】截至今日凌晨，過去24小時新增12宗確診個案，其中3宗為輸入個案，分別為印度、孟加拉、菲律賓抵港；另外9宗本地感染中，1宗源頭不明。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，源頭不明個案為64歲男子（#4817），是地盤工人，8月17日在愉景灣智新書院地盤工作數日，拆建築物，8月21日發燒，住元朗水蕉新村，是之前博愛醫院情況危殆個案，在深切治療部治療。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，新增1人離世，為66歲女患者（#2989），今日下午2點48分在屯門醫院逝世，累計死亡人數增至90人。

《香港01》記者在將軍澳尚德的檢測中心，發現有檢測人員將用過的手套、棉花棒棄置到檢測中心的垃圾站，垃圾袋並無警示，有拾荒人士翻垃圾。被問及感染風險時，張竹君指處理廢物有指引，但不清楚詳情。

全民檢測｜中心外丟棄膠手套、棉花棒 垃圾袋無警告 拾荒婦翻摷

【15:30】在尚德社區會堂中，有一名身穿保護裝備的人士，將垃圾扔進社區會堂下層的垃圾桶，當中有一堆疑似用過的膠手套，及疑似用作採樣的棉花棒，垃圾膠袋外，未有張貼任何警告或標誌。其後更有一名長者到場拾荒，期間更曾一度想翻出載有疑似醫療廢物的垃圾桶。 有專家表示，若有隱形病人在檢測過程咳嗽或打噴嚏，可能會污染手套，「如果有人再掂到，同摸自己眼、鼻，就有風險。」

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【15:15】超過200名養和醫院的醫護人員今日（9月1日）起參與協助「普及社區檢測計劃」，為市民進行樣本採集。團隊包括25名駐院及到訪醫生、181名護士、1名物理治療師，是私院中組成的最大醫護專業團隊。首批57位醫護及物理治療師今日駐守位於跑馬地黃泥涌體育館及西灣河體育館的檢測中心，採集鼻腔及咽喉混合拭子樣本。

超過200名養和醫院的醫護人員今日（9月1日）起參與協助「普及社區檢測計劃」，為市民進行樣本採集。

【15:00】當局派員到立法會為議員採樣檢測，只有建制派議員參與。

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【14:35】食物及衞生局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權，下午5時30分就普及社區檢測計劃會見傳媒。而張竹君疫情記者會繼續在4時30分舉行。

【14:09】行政長官林鄭月娥早上與司局長和行政會議非官守議員在政府總部的檢測中心參與普及社區檢測計劃。

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全民檢測｜區議員籲重啟立法會選舉 高永文：選舉與檢測無法比較

【13:55】盧俊宇、劉志雄、譚凱邦、張文龍等十多位區議員，在太子界限街1號體育館外見記者，呼籲重啟立法會選舉。該體育館同樣是選舉票站。前食物及衞生局局長高永文在該體育館擔任採樣員，認為立法會選舉人數和今天檢測無法比較，計劃的預約安排有效分流市民，他表示稱採樣工作不是很辛苦。

【12:10】政府發言人表示，截至中午12時，有61.5萬人經網上系統預約做「全民檢測」。

【11:50】消息指，今日新增約12宗確診個案。

全民檢測｜將軍澳尚德社區會堂預約爆滿 惟早上僅得半數人出席

【11:15】預約額滿的尚德社區會堂，早上卻不見「排長龍」的盛況，只有零星市民進場，職員表示，8至9點有一半有預約的市民「甩底」，而截至中午，更有預約其他時段的人以及沒有預約的人到來，但前來檢測到人如早上般一直疏落。有參加人士指，為了「求安心」，在預約登記的首天已報名，並特意向公司請假半天。亦有市民形容檢測感覺似「搲痕」，又指是「對社會的貢獻」。

全民檢測｜皇仁書院有人早近一小時輪候檢測 參加者︰盡公民責任

【11:00】首個採樣時段為早上8時，於皇仁書院的檢測中心，有三名參與檢測市民，早在上午7時已到場等候。有預約檢測人士稱為盡公民責任，認為檢測場地寬敞不擔心受感染。有長者稱因年齡大及社區多確診個案，參與檢測計劃。

全民檢測｜董建華完成檢測 呼籲市民參與 拒答三權分立問題

【10:30】前特首、全國政協副主席董建華早上在灣仔檢測中心完成測試，他稱過程沒有不適、十分方便，惟拒答教科書中刪去「三權分立」的問題。

【全民檢測首日】港大醫學院院長梁卓偉與中大呼吸系統科講座教授許樹昌在沙田的檢測中心互相為對方採樣。

【10:30】林鄭月娥點名批評醫管局員工陣線呼籲杯葛檢測計劃，影響市民參與意欲，促請有關團體「回頭是岸」。林鄭逐點反駁指，香港具體情況不可能做到禁足限制，強調計劃是「願檢盡檢」，並非強制性。

全民檢測｜許樹昌、梁卓偉互相採樣 許：過程約兩分鐘 無不適

【09:00】港大醫學院院長梁卓偉與中大呼吸系統科講座教授許樹昌在沙田的檢測中心互相為對方採樣，許樹昌稱整個過程約2分鐘，梁卓偉則強調參與檢測與否是個人決定。

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全民檢測｜截至8時59.3萬人已預約 聶德權：將審視能否延長

【08:45】全民檢測今（1日）展開，公務員事務局局長聶德權於港台《千禧年代》表示，計劃啟動首半小時，暫見運作暢順。截至8時，已有59萬3千多人成功於網上預約。他指，141個檢測中心，今日已有99個滿額，暫有14個中心於7天滿額，倘需求多，會視乎運作經驗調整名額。他續指，當局接獲69宗投訴，當中33宗屬盜用他人資料，已交警方跟進。

【08:30】全民檢測首日展開，旺角麥花臣匯檢測中心，有人拉橫額抗議球場被徵用作檢測中心，有市民陸續到中心採樣。

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【08:00】全民檢測計劃首日展開，多個中心名額已經爆滿，包括早前有foodpanda外賣員確診所在區域的將軍澳尚德檢測中心，但早上無排隊人龍，只有零星市民入內檢測。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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▼多區檢測中心內部圖片▼

▼8.28起重開及仍關閉處所一覽▼

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▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

昨日總覽：

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▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

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