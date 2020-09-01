DSE 2021．直播｜蘇國生：筆試延至4月23舉行 　取消中、英文口試

新冠肺炎疫情持續逾半年，令中六生備戰中學文憑試大受影響。考評局今日(9月1 日)下午兩時半召開記者會，公布修訂甲類科目《評核大綱》及制定應變方案。 學界早前傳出考評局計劃取消多科的校本評核，包括較大爭議的通識科獨立專題探究；另外，亦有意取消明年中文及英文科口試、刪減中文科卷一兩篇指定閱讀篇章，包括《六國論》及《岳陽樓記》。

(余俊亮攝)

【15:17】評核發展主管温德榮指，減少篇章釋放學習時間，刪減《岳陽樓記》及《六國論》因2020年已曾考這兩篇章，因此希望學生能讀好另外十篇，然後並非在課程或考崗一次過取消，而是在疫情過後希望可以回復正常。

【15:04】蘇國生解釋，取消中、英文科口試，因見剛升中六生在過去一年未有時間作準備，因此情況不理想，預期到尾作決定，不如讓老師及學生及早釋放學習空間。歷史科檢討報告仍在進行中，由教育局負責。

【15:00】蘇國生指，通識科IES並非全部取消，前線教師反映IES前半部分已完成，後半部分涉及師生互動，需要很多時間，刪減該部分是希望釋放教學空間。至於取消口試，評核發展主管温德榮指取消口試考慮小組討論環節，疫情下難以進行，舉辦考試需平衡安全。

【14:42】取消SBA有反映部分學生已完成，不公平，如何處理學界不滿？蘇國生離職原因？與歷史科承受壓力有關？通識、歷史兩科目皆有經理離職？

蘇國生：今日簡報會重點是問應變方案，考評局人事變動是正常情況，會有人頂替，就算換走我都得，每一份工作都有壓力，壓力會令人成長，離任與壓力無關，「自己去留是個人考慮，與你說的壓力無關」。

【14:38】第一，取消中英文科口試，因涉及社交距離考慮；第二，9科將取消校本評核包括生物、化學、物理、科學、中國文學、英語文學、科技與生活、資訊及通訊科技、健康管理與社會關懷；至於校本評核佔分亦會有調整，中文科SBA 佔分會由20減至10%；通識SBA由20%減至10%，IES (獨立專題探究)保留A及B部分評分；相信大部分學校A及B部分已完成，C及D部分業界反映仍未完成，需減免。

【14:35】預計放榜日期為7月21日，考試期間由4個半星期縮減至3.5星期，減少腰斬文憑試的機會；考生人數較少的科目，可能需要安排於同日上午及下午考核。他又指，需照顧學習差異，有四大原則：照顧老師及學生健康及安全，保持社交距離，取消面對面的評核項目，例如考察項目；需要在校內完成或教師密切別輔導將會取消或精簡，如：校本評核、實驗、工場工作、需要特別軟件方可完成的課業等；他強調不會有大變動亦不會有新題型。

【14:30】秘書長蘇國生2021年考生面對多不確定性，嚴重影響文憑試考生學及教進度，要維持認受及公共衞生，所以商討簡化文憑試安排，相關安排僅一次性。24個甲類科目等筆試將延至明年4月23日至5月17日舉行，中、英文科口試亦會取消整體時間表亦略為壓縮；預計明年7月21日發放2021年文憑試成績。

新冠肺炎疫情持續逾半年，令中六生備戰中學文憑試受到影響。 （資料圖片）