貨車司機稱不滿警方8.31濫權　舉氣槍指向警車直認想殺警　囚3年

貨車司機聲稱不滿警方濫權濫捕，去年在東區走廊切線，令在旁警車需急煞停，警方追截他時，他未有停車更兩度舉起氣槍指向警車，被捕後直認計劃殺警，並要替示威者復仇。他早前承認管有仿製槍械罪等罪，法官胡雅文今（1日）判刑時指，警方在被告的電話中發現襲擊警察及殺警的訊息，不難想像他或會因情緒不穩，而實踐有關暴力行為，認為他攜手術刀有意圖對警方作暴力行為，而他在逃避警方追捕時，在路上快速穿插，對他人構成危險，遂判他囚3年。

被告輕度弱智及自閉

被告梁逸志（38歲）早前承認管有仿製槍械、在公眾地方管有攻擊性武器和危險駕駛共3罪。

法官胡雅文判刑時透露，被告有多項案底，當中涉普通襲擊及非禮的控罪，亦引述法庭就其非禮案為他索取的報告，報告顯示被告有輕度智障、自閉，中四便輟學。

被告梁逸志在區域法院承認管有仿製槍械、在公眾地方管有攻擊性武器和危險駕駛3罪。(資料圖片)

苦惱時想起警方與示威者

法官亦引述辯方求情內容，當中提到被告因損壞僱主車輛要賠償，身邊沒朋友及家人可以幫助他，因此令他陷財困，並感到苦惱。事發當日，他向老闆預支薪金不果，感到苦惱及受壓，想到警方及示威者間的衝突，於是用氣槍指向警車洩憤。

衝動行為可帶來刑事後果

法官指，雖然對警方或公共機構感到憤怒並非一個罪行，但因憤怒而作出的衝動行為，會帶來刑事後果。縱使被告駛近警車兼爬頭並非有預謀，但法庭要考慮到事發時為繁忙時間，警方、行人及其他司機不會知道涉案氣槍非強力武器，他們有可能因受驚而引致其他嚴重後果。

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電話內有殺警訊息

另外，警方在被告的電話中發現襲擊警察及殺警的訊息，被告明顯不單只是構想要對有關人士作出暴力行為，他更公開表達其想法，又在公眾地方攜帶氣槍、手術刀，不難想像他或會因情緒不穩，實踐暴力行為。

危險駕駛非一時判斷出錯

法官考慮到，被告攜帶手術刀是有意圖對警方作出暴力行為，就危險駕駛罪而言，被告非一時判斷出錯，而是為逃避警方追捕，駕車在路上快速穿插，或對他人構成危險，被告更拒跟從警方要求他停車的指示，於是決定判處他囚3年，停牌18個月，並要修讀駕駛改進課程。

東廊上突然切線令警車煞停

案情指，一輛警車於去年9月4日下午6時許，沿東區走廊西行線行駛。期間，被告駕駛的輕型貨車突然從後切線，令開車的警員需煞停警車，避免和輕型貨車相撞。

警車因此響起警號，並開揚聲器要求被告停車。惟被告未有理會，警車展開追截。期間，被告兩度舉起氣槍指向警車。

指警8.31濫權要捅警察

被告最終被制服及拘捕，他警誡下稱：「啲警察咁樣打啲示威者，我幫佢地報仇」，又計劃用手術刀「捅啲警察」。

他解釋，要替示威者報仇是因警員在8.31當天濫權；要「捅啲警察」是因警員無理拘捕和施放催淚彈。被告計劃殺死休班警員，但沒有特定目標。他亦承認，當日較早時收到泊車告票，他被警車追截期間曾開多槍。此外，被告的電話中的訊息，談及要殺死警員和逃犯條例的支持者。

案件編號：DCCC105/2020