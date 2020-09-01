全民檢測｜張竹君稱已留深喉唾液樣本　醫管局代表：留名額予市民

全民檢測「普及社區檢測計劃」今日（1日）展開，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君被問到有否參與時稱，由於需留守辦公室，已留深喉唾液樣本做化驗「希望支持大家」；而醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲則表示，早前身體不適已接受檢測，會將檢測名額留予市民。 張竹君透露，若首日全民檢測有初步陽性個案，樣本料於明日（2日）早上會交予衞生署公共化驗服務處覆檢，倘最終確診，有關個案料最快於9月3日公布。

張竹君被問到有否參與全民檢測時稱，需留守辦公室，已留深喉唾液樣本做化驗「希望支持大家」。 (余俊亮攝)

全民檢測計劃至今有逾65萬名市民登記，衞生防護中心傳染病處主任張竹君在下午的疫情記者會，被問到有否參加時表示，因工作緣故需留守辦公室，已留下深喉唾液樣本做化驗，「希望支持大家」；醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲亦指未有參與，因早前身體不適已接受病毒檢測，「留返quota（名額）畀市民」。

兩人又稱，未有親身到檢測中心視察流程，但由身邊朋友的經驗及從媒體報道所見，整體流程暢順，未見有人群聚集的情況。

尚德社區會堂的檢測中心今早有檢測人員將疑用過的手套及已開封棉花棒當作普通垃圾處理，棄置於站外的垃圾車內，有拾荒者翻找該袋垃圾。張竹君稱，不了解事件，但檢測中心的物品處理有相應指引，直言上述情況不應發生。

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全民檢測倘驗出確診個案 料隔日才可公布

張竹君透露，全民檢測首日若驗出初步陽性個案，衞生署會開始追蹤工作，望病人一確診可獲安排盡快送院，化驗所會於明日早上將初步陽性的樣本交予衞生署作覆檢，料明日下午至晚上會有覆檢結果，確診的個案將於9月3日公布。

她續指，得悉政府未就全民檢測訂人數目標，但愈多人參與愈好，有助知悉社區的感染情況及比例，繼而推行較針對性的措施，她期望確診的比例不高，當局有能力應付。

庾慧玲則表示，早前身體不適已接受檢測，會將檢測名額留予市民。 (余俊亮攝)

庾慧玲稱，醫管局有逾二千張病床可供確診者入住，包括醫院內有1,200張一線負壓病床及500張二線負壓床，院外的社區治療設施及隔離設施分別有500張及350張病床予病情較穩定的患者。

醫管局數據顯示，目前仍有313名確診者於18間公立醫院及亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫，當中14名病人入住二線負壓床，有33人於亞博館接受治療。

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