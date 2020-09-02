新冠肺炎．最新｜全民檢測第二日　截至今早共71.6萬人預約

本港新冠肺炎疫情似有緩和迹象，昨日（1日）公布新增12宗確診個案，當中9宗為本地個案，另外不多於10宗初步陽性。 普及社區檢測計劃（全民檢測）今日（2日）第二日展開，截至早上8點共71.6萬人預約，當局不排除在個別中心延長多7日；昨日約有九成已登記的市民出席採樣。

▼全民檢測首日情況▼

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全民檢測｜遭林鄭點名 醫管局員工陣線：提意見就被視為反政府

【09:40】醫管局員工陣線日前稱檢測欠科學根據，呼籲杯葛檢測。特首林鄭月娥逐點反駁，又希望員工陣線「回頭是岸」，支持檢測計劃。醫管局員工陣線副主席羅卓堯在電台節目表示，近兩屆政府對專家及專業團體的態度有轉變，一旦提出意見很快會被標示為「反中央、反政府」，政府亦不會採納專家的意見，做法是以政治凌駕專業意見，甚至凌駕公共衛生領域。羅稱「我反而想叫佢回頭是岸」，善用「國家隊」的資源做有科學根據的事，如加強追蹤確診患者密切接觸者的工作，以及為高風險人士做多於一次病毒檢測。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

全民檢測｜首日九成登記市民出席 聶德權以「外遊籌碼」籲參與

【08:40】公務員事務局局長聶德權表示，截至今日早上8時，有71.6萬市民已預約登記參與檢測，今日共82間中心預約滿額；而昨日一共有12.6萬名市民已完成採樣，出席率達九成。他於節目中以檢測可作「外遊籌碼」來呼籲市民登記檢測，「多啲人做檢查搵到多樣本，相信好多想外出旅遊嘅香港人都可以快啲去日本、台北，以至內地旅遊，可盡快可恢復。」

【08:15】截至今日早上8時，全港共71.6萬人預約登記全民檢測，今日82個檢測中心登記滿額。

▼8.28重新開放場所▼

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確診大廈｜牛頭角下邨貴輝樓添4患者 屯門翠寧花園再增2患者

確診餐廳｜增兩餐廳有患者到訪 屯門市廣場錦麗不足2個月再上榜

▼01實測咽喉拭子採樣▼

▼01直擊火眼實驗室▼

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昨日總覽：

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全民檢測｜區議員籲重啟立法會選舉 高永文：選舉與檢測無法比較

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全民檢測｜首日8.2萬人完成採樣 32中心預約爆滿 周四起增名額

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