新冠肺炎・最新｜10月1日國慶煙花取消　全民檢測累計78萬人預約

本港新冠肺炎疫情似有緩和迹象，昨日（1日）公布新增12宗確診個案，當中9宗為本地個案，另外不多於10宗初步陽性。 普及社區檢測計劃（全民檢測）今日（2日）第二日展開，截至11點45分，累計74.5萬人預約。 食衞局局長陳肇始聯同民政事務局局長徐英偉今午舉行記者會，公布周五(9月4日)起放寬堂食至晚上10時，同時亦宣布重開健身中心，而電影院、美容院可繼續開放。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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【18:15】政府發言人表示，截至今日下午5時45分，約有78.3萬人網上預約登記普及社區檢測計劃。

【18:10】政府宣布，因應疫情，原定於10月1日（星期四）在維多利亞港舉行的國慶煙花匯演將會取消。去年因為反修例示威衝突，國慶煙花亦取消。

新冠肺炎｜市民歡迎健身中心重開 街頭健身達人將室內外加操

【17:45】街頭健身運動員姜庭峰表示，近日維園跑步的人多了三成，他以往亦會在健身室加操，日後將室內外結合鍛煉。中午趁空檔做運動的上班族就表示，以後可以沖完涼再返回辦公室。但做瑜伽的市民就會留在戶外，因為難戴口罩做瑜伽。

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新冠肺炎｜旺角維景酒店87歲住客猝逝後確診 同層另一住客染疫

【16:30】截至今日凌晨，單日新增8宗確診，全為本地感染，其中4宗源頭不明；另外10宗以下初步陽性個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，匡智護老院新增2名院友確診，匡智群組增至20人感染，包括14院友、6名職員。

旺角維景酒店兩名同層住客確診，其中一人送院時情況嚴重，之後死亡。#4827為70歲男子，住在旺角維景酒店，他於7月中在台灣返港，家居檢疫後等待回內地，以往住在內地，他8月30日咳嗽留樣本，平時會去彩虹邨探望母親，亦會去旺角解釋，無其他特別活動。#4829為87歲男性，住在旺角維景酒店數月，等待回內地，與#4827同層，但不相識。

#4828，45歲男性，在迪士尼做裝修工程。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布，葵涌公眾殮房發現一具遺體有新冠病毒。死者8月27日送廣華醫院，同日凌晨離世，有長期病患、無流感、無發燒，送往殮房。當時急救員有穿保護衣。

新冠肺炎｜周五放寬防疫措施 張竹君：任何放寬都有機會引起傳播

【15:04】為何Partyroom 同K房無份？堂食到10時，有無科學根據？華星中心一日做到30萬檢測，為何至今無數字？

陳肇始指，現時主要如何做好張弛有度，有條件逐步有序放寬，雖然有人覺得好小步，但仍要小心，仍有隱形患者，因現時每日4點半記者會仍會聽到，所以呢一步放寬係細歩，特別專家有提醒放寬時要睇可以做到甚麼，如有執枱人員，等若有條件可放寬會適度放寬；若完成普及社區檢測後，可更清楚隱形傳播情況，亦可找到緊密接觸者，可考慮下一步放寬。

昨日有12.6萬人完成採樣，都安全到運到實驗室，數目好大，現階段未有數字知道有幾多確診，若有最新資料會公布予大家。

【14:59】為何不放寬足球及籃球？本港聯賽亦未有可放寬？放寬十點與11點及12點分別是？粉嶺高球場契約已到，又會點處理？

陳肇始指，十點為一個平衡，去到9點但因不少人遲放工要回應訴求，但因食飯除口罩,時間越長感染風險越大，所以要有條件限制，人數上有限制，措施有限制。

徐英偉指，是否考慮開放與身體接觸有關；外國可以開賽,因有體育氣泡,足總有提過類似，亦有與他們傾，已交初步建議,宜家睇緊，初步容許幾隊可以恢復先，有詳細會公布。水上活動有衞生要求。高球場有短期延長牌照，可以繼續去玩。方向都係循序漸進慢慢開。

【14:54】放寬至十點原因為何？時間太短會否擔心變成人群聚集？有否探討過放寬人數限制？

現時為逐步放寬限制，雖然現時有回落，但仍有找不到源頭個案，所以只可維持兩人，下一步再放寬要視乎情況及普及檢測的結果，明白業界希望可以放寬更多人，但現未有條件可以。

截至12點有74.5萬預約普及檢測，不少謬誤均有解釋清楚，越多人參與越好，不少人做咗分享咗經驗，希望可更多人參與。

【14:47】為何不一次過放寬，為何要在十點劃線？

陳肇始指，疫情仍有不明源頭個案，需要平衡公眾健康，同時監察疫情；明顯要考慮其需要性，開放至晚上十點，主要因為不少市民反映晚市至九點時間比較趕，而且港人工作至較夜，要較夜食晚餐；至於健身中心，主要因為抗疫8個月，大家都攰。有關放寬599條例的限制，要考慮確診個案數字,要小心、令公眾知道要保持謹慎包括時刻戴口罩，所以只可以慢慢地逐步放寬。

現時由於有中央政府支持，可以做到大型檢測，可以切斷傳播鏈，但即使找到源頭個案，仍要嚴守防疫措施如戴口罩，因疫情形仍有一段間會持續。

限聚令｜晚市堂食令延至10時 健身室限4人一組 桌球室准4人篤波

【14:43】徐英偉指，要在讓市民活動及確診之間作平衡，現仍有不少無源頭個案，與業界傾過如有方法容許可以運動亦不希望一刀切，與業界傾談，現時有量體溫、1.5米距離，所以一些非帶氧運動等，如不一刀切可循序漸進局步開放；數字若逐步平穩可逐步降低，所以考慮在多管齊下下，有現時建議，但措施仍為緊，而康文署場所9月中，視乎情況可開放更多。

【14:39】健身中心為何要戴口罩？為何桌球可4人，其餘要維持2人？限聚令何時可以放寬？

有市民意見表示好似好趕，亦希望市民保持身心健康，抗疫大半年大家好攰，所以恢復體育活動，對身心有幫助，而且市民有訴求，所以放寬健身中心不除口罩，而且接觸少，人數有限制。至於食肆仍為兩人，希望在新常態有序逐放寬，太放寬感覺有風險。

社區普及檢測計劃預約有出現超過9成，去檢測有12多萬人，至今未有任何數字，若有任何確診會給公共衞生化驗署覆驗。

全民檢測｜陳肇始形容似探熱針「睇整體情況」 再籲市民積極參與

【14:37】要有效防疫，市民要一齊配合，積極參與社區普及檢測計劃，找出隱形患者，截斷社區傳播鏈，似探熱針咁探一探社會情況。

【14:30】食衞局局長陳肇始聯同民政事務局局長徐英偉舉行記者會，陳指2019年狀冠病毒病仍然嚴峻，新增數字不少，不少專家指未有有效疫苗病毒亦會共存，為持久戰，全球爆發香港難獨善其身，本港個案跌但未穩定，要保持防疫警覺，維持社交距離。

市民冀維持正常生活，但仍要審慎行事，所以只可在安全情況下放寬，有助精神及身心健康。為使大眾有更多運動機會應對疫情。周五起逐步放寬措施，延長堂食至晚上十點，其他要求不變，重開健身中心除溜冰場外，運動場；電影院、美容院可繼續開放。惟會維持強制配戴口罩，禁止2人以上聚集，有限期為9月4日至9月10日。

新冠肺炎｜多兩患者病逝 分別住荃灣及觀塘 港至今累計92人亡

【13:13】醫院管理局公布，有兩名確診2019冠狀病毒病病人於今早離世。分別為仁濟醫院66歲男病人（個案編號：3635），基督教聯合醫院79歲男病人（個案編號：4148），至今共有92名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

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新冠肺炎｜堂食擬放寬至晚上10時 飲食業︰限聚二人是硬傷

新冠肺炎｜消息：有限度重開健身室、按摩院 堂食放寬至10點

【12:57】食物及衞生局局長陳肇始、民政事務局局長徐英偉，2點半見記者，預料交代放寬防疫措施、重開處所詳情。

【12:10】政府發言人稱，截至今日上午11時45分，累計74.5萬人經網上系統預約參與全民檢測。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

【11:15】消息：限制措施將放寬，有限度重開健身室、按摩院。晚市禁堂食令，從晚上9點放寬至10點。

【10:30】消息指，今日新增約8宗確診。

▼全民檢測首日情況▼

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全民檢測｜遭林鄭點名 醫管局員工陣線：提意見就被視為反政府

【09:40】醫管局員工陣線日前稱檢測欠科學根據，呼籲杯葛檢測。特首林鄭月娥逐點反駁，又希望員工陣線「回頭是岸」，支持檢測計劃。醫管局員工陣線副主席羅卓堯在電台節目表示，近兩屆政府對專家及專業團體的態度有轉變，一旦提出意見很快會被標示為「反中央、反政府」，政府亦不會採納專家的意見，做法是以政治凌駕專業意見，甚至凌駕公共衛生領域。羅稱「我反而想叫佢回頭是岸」，善用「國家隊」的資源做有科學根據的事，如加強追蹤確診患者密切接觸者的工作，以及為高風險人士做多於一次病毒檢測。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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全民檢測｜首日九成登記市民出席 聶德權以「外遊籌碼」籲參與

【08:40】公務員事務局局長聶德權表示，截至今日早上8時，有71.6萬市民已預約登記參與檢測，今日共82間中心預約滿額；而昨日一共有12.6萬名市民已完成採樣，出席率達九成。他於節目中以檢測可作「外遊籌碼」來呼籲市民登記檢測，「多啲人做檢查搵到多樣本，相信好多想外出旅遊嘅香港人都可以快啲去日本、台北，以至內地旅遊，可盡快可恢復。」

【08:15】截至今日早上8時，全港共71.6萬人預約登記全民檢測，今日82個檢測中心登記滿額。

▼8.28重新開放場所▼

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確診大廈｜牛頭角下邨貴輝樓添4患者 屯門翠寧花園再增2患者

確診餐廳｜增兩餐廳有患者到訪 屯門市廣場錦麗不足2個月再上榜

▼01實測咽喉拭子採樣▼

▼01直擊火眼實驗室▼

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昨日總覽：

全民檢測｜將軍澳尚德社區會堂預約爆滿 惟早上僅得半數人出席

全民檢測｜區議員籲重啟立法會選舉 高永文：選舉與檢測無法比較

新冠肺炎｜增12宗確診 染疫64歲地盤工 愉景灣智新書院地盤工作

全民檢測｜張竹君稱已留深喉唾液樣本 醫管局代表：留名額予市民

全民檢測｜首日8.2萬人完成採樣 32中心預約爆滿 周四起增名額

全民檢測｜聶德權︰檢測中心垃圾當家居廢物處理 包括嘔吐物