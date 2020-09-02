居屋2020｜消息︰新居屋9月10日接受申請　明年1月攪珠　6月揀樓

新一期居屋原定於7月接受申請，但因應疫情影響將延期申請。消息指，新一期居屋將於下周四（10日）開始接受申請，並將於明日（3日)起將居屋資料上載房委會網站。消息指，將於明年1月攪珠，同年6月揀樓。

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消息指，新一期居屋將於下周四（10日）開始接受申請，並至10月7日截止，而白居二亦同時接受申請。房委會並將於明日（3日)起將居屋資料上載房委會網站，而有關資料亦可在房委會樂富客務中心拿取。消息指，將於明年1月攪珠，同年6月揀樓。

消息指，樂富中心原本會放置模型，但受疫情影響不會開放參觀，申請者若有查詢需要致電房委會。消息指，申請費用為250元，若同時申請居屋及白居二則為410元。

新一期居屋共推售4個項目，共提供7,047個單位，當中鑽石山啟翔苑更是近年難見的市中心盤，共提供940伙；粉嶺皇后山山麗苑更是「大戶」，共提供約3,222伙居屋單位；至於馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑則分別提供2,079伙及806伙。

今次推售的項目的臨時折扣率為市價六三折，四個項目的售價介乎123萬至513萬元，當中以啟翔苑的售價最高，樓王單位售513萬元；而最平單位則是229萬元，平均呎價為9365元。至於售價最平的為山麗苑，每呎售5,443元，最低入手價為123萬元，最貴的單位亦只售272萬元。錦駿苑售價介乎199萬元至406萬元，平均呎價為7,784元。至於彩禾苑售價則介乎252萬元至489萬元，平均每平方呎售價為7,550元。因應肺炎疫情，房委會定售價時採用2020年4月至6月的最新入息數字，而非1月至3月的數字。房委會建議採用「臨時」折扣率及平均售價作為一次性特別安排。若入息數字下跌，將會上調折扣率，若入息數字上升，則不會下調折扣率。

消息指，新居屋將於9月10日接受申請。（資料圖片）

房委會委員料折扣率再降 或6折以下發售

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉指，參考綜合家庭入息中位數，已較上季下跌近9%，推測很大機會以6折發售，根據他的推算，更估算有機會以57折發售。他說，以鑽石山啟翔苑「樓王」計算，單位原定售513萬元，可能會以400多萬元發售。

剛卸任的房委會資助房屋小組前主席黃遠輝於7月尾曾表示，房委會會檢討非業主入息中位數數據，並按照負擔能力要求去重新定出居屋售價，有可能調整至以6折出售。