梁頌恆衝擊立法會案｜上訴失敗　須即時入獄4星期

前青年新政成員梁頌恆和游蕙禎等人，於2016年宣誓風波期間強行進入立法會會議室，前年在裁判法院被裁定非法集結罪成，被判囚4周。除梁申請保釋等候上訴外，各被告已服刑完畢，梁的上訴案件今(2日)在高院裁決。梁到庭聽取裁決前在法院門外坦言，對上訴結果「無特別信心」，又稱，若上訴敗訴，不會申請保釋，但會提出上訴。對於早前被申請破產，梁指不會處理。法官下裁決駁回梁的上訴，認為定罪沒有不穩妥，判刑亦非明顯過重，梁須即時入獄4星期。

梁裁決前場言無特別信心

上訴人梁頌恆被控於2016年11月2日，在立法會綜合大樓一間會議室外非法集結。他於2018年被裁定罪成和判囚後，一直獲准保釋等候上訴。

梁頌恆聽取裁決前在庭外稱無特別信心，並稱即使敗訴入獄，都不會申請保釋。(朱棨新攝)

梁的代表律師在上訴聆訊時陳辭指，非法集結罪的元素，須包括「導致任何人合理地害怕他們的行為會破壞社會安寧」。他指梁亦需知道其行為會達致此後果。惟梁當時認為他有權返回議會進行宣誓，故認為不屬非法破壞社會安寧。律師又指，「破壞社會安寧的行為」必須是非法，否則市民追賊，或警員拔槍捉賊，都有可能令人擔心而犯法。

控方卻回應稱，梁當時的行為會造成人身傷害，其行為屬非法。

梁當日與游其數名助理嘗試硬闖入立法會，並做成數名保安員受傷。除梁以包括游蕙禎等4名被告，全部已服畢刑期。

案件編號：HCMA303/2018