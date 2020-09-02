陳彥霖死因｜病理專家認為證據未證任何結論　屍體全裸令人不安

15歲女學生陳彥霖去年9月浮屍魔鬼山對出海面，死因庭今（2日）展開第八日研訊，近4天無出席的彥霖母親何姵誼現身法庭。於港大病理系授課的馬宣立以專家身份作供，他指屍體浸水不等於遇溺，不同意解剖的法醫推論彥霖有可能是溺斃。馬形容本案「無任何證據去證明任何嘢」，並坦言彥霖全裸的屍體「令我非常唔安落」。

應死因庭要求撰寫報告

現為港大醫學院病理系專家的馬宣立（下稱馬）供稱，他曾於1992年加入政府法醫科，他應死因庭要求，看過法醫李毓樺的解剖報告及相關證供後，於本年5月撰寫專家報告。

病理專家馬宣立對陳彥霖屍體全裸感到不安。(林樂兒攝)

無法解釋兩邊肺水分差異大

馬同意李法醫指彥霖死因不明，但對於遇溺的推論有所保留，指出彥霖的遺體有浸水（immersion ），但浸水不等於遇溺（drowning）。他謂，遇溺者會吸入海水，海水應平均地流入兩邊肺部；惟解剖報告顯示彥霖的兩邊胸腔分別有50及550毫升液體，且胃部僅有10克粥狀物。他對此感到奇怪，直言兩邊肺水份差異太大，「唔係好肯定點解釋呢樣嘢」。

法醫李毓樺昨日稱這可能是因兩邊肺部腐化的速度有異，馬則指對方未有解釋為何兩邊腐化速度不一，其報告也無說及其中一邊肺部腐化得更嚴重。

溺斃者一般會吸入大量海水

馬續道，遇溺不久後被救起的人，其口鼻會有泡沫，肺部因入水而變重，並因空氣被擠得更入而出現水性肺氣腫。不過，彥霖的屍體已開始腐化，故無法得知她有無上述情況。馬又補充，若溺斃者吸入大量海水，肺重量可達至1000克；而解剖報告指彥霖的左肺重347克，右肺重281克 。

+ 7 + 7 + 7

法醫部未作矽藻檢查

馬又提到，檢驗屍體的矽藻（diatom）可以了解下水地點以及死者下水前是否在生；因死者下水前若仍可呼吸，便會吸入水中的矽藻。不過，法醫部未有作此檢查。

內衣物一般不易被沖走

馬再說，此案的特別之處為屍體赤裸，坦言對此「非常唔安落」。他稱鬆身衣物或會被海水沖走，他亦不清楚彥霖有無穿內衣，但同時表示「底衫底褲普遍箍得好實，唔係咁易甩嘅嘢」。

衛生署法醫藍偉文曾解釋，收到警方通知時，屍體已從海中打撈上來，即使法醫到場亦無助調查死亡地點，故無派人即時前往查看。馬表示不清楚當時的狀況，他理解藍偉文的想法，但稱若收到赤裸女屍的通知，「點都想去睇睇」。

研訊再續。

案件編號：CCDI-870/2019(ST)