THE世界大學排名公布　港大跌4位排第39位　理大急升42排第129位

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）公布最新的世界大學排名，英國牛津大學連續第5年蟬聯榜首，其次是美國史丹福大學及哈佛大學。 本港有五間大學打入首200位，香港大學排名下跌4位，至全球第39位，在亞洲排名第5位。另外，上榜的科大錄得跌幅，城大排名維持不變，中大及理大均錄得升幅，其中理大躍升42位排第129位。

英國牛津大學連續第5年蟬聯THE世界大學排行榜榜首。（網上圖片）

最新公布的《泰晤士高等教育》排名榜，涵蓋來自全球93個國家、逾1,527間院校，評估各大學在教學、研究、知識轉移及國際視野等表現。

英國牛津大學連續第5年為世界大學排名之冠，美國史丹福大學今年升兩位，排行第2位，哈佛大學則上升4位排第3位，第4位是美國的加州理工學院，而第5位是美國麻省理工學院。

亞洲區以北京清華大學排名最高

亞洲區大學方面，清華大學排名最高，位列第20位，是自排行榜2011年成立以來，首次有亞洲院校打入20強，亦是亞洲地區排名最高學府；其次是北京大學，排名第23位；新加坡國立大學排第25位；東京大學位列36；香港大港為位列39。

內地打入百大院校數目較去年增一倍

近年亞洲地區大學排名持續上升，內地更有六所院校打入全球首百位，比去年增一倍。THE知識總監Phil Baty指，反映全球知識經濟發展向東移，新冠肺炎疫情持續，或會加速這個趨勢。他續指，西方國家大學面對收生挑戰，特別是英美院校嚴重流失許多國際生，以及連帶的學費收入，長遠而言，全球學術人才流動或有所改變。

港大科大排名齊跌 理大中大反升

香港有5間院校打入首200位，香港大學續成為本港排名最高的港府，全球排第39位，比去年跌4位。科大排名大跌9位，由去年47位，下降至第56位。相反，中大微升1位，排第56位；去年反修例風波經歷「圍城」危機的理大則急升42位，排第129位。城大世界排名則維持不變，排第126位。

對於本港大學排名升跌，THE回覆《香港01》查詢指，難以特別歸因於去年社會事件或新冠肺炎，因為參考2017/18年度數據，在尚未發生上述兩宗事件時，排名同樣錄得跌幅，情況與今年相若。惟日後的統計或會將疫情影響涵蓋在內。

THE續指，實施《港區國安法》的時間與新冠肺炎疫情出現時間重疊，疫情對不同國家地區亦有造成影響，難以界定排名升跌與《國安法》實施有關。

港大回覆查詢指，一直致力為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越，確信透過實踐港大勾劃的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更提升港大在國際間的聲譽。

中大指，將繼續追求教研卓越，以提供優質教育為己任，貢獻香港、中國內地及鄰近地區。科大指，一向視排名為參考，大學將一如既往，不斷求進，致力貫切教研方面的優秀表現，以提供優質教育及創新科研為己任。

理大指，對排名躍升42位感到十分鼓舞。面對不同的挑戰，理大指，會一如既往，努力不懈，竭力為學生提供優質的學習體驗，通過卓越科研支持社會經濟發展，為香港、國家及世界作出更大貢獻。城大表示，謹守本業，促進多元、全球化的教學與研究環境。