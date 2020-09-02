新冠肺炎｜堂食擬放寬至晚上10時　飲食業︰限聚二人是硬傷

第三波新冠肺炎疫情緩和。消息指，政府將進一進放寬社交措施，包括擬延長食肆堂食時間至晚上10時。 有大型酒樓老闆表示，延長晚市時間對營業幫助只是「極少」，形容疫市下行情仍未「解凍」，關鍵在於限聚人數未放寬，尤其年尾多節慶，原本是做生意旺季，唯有寄望疫情持續受控，早日可恢復正常消費生活。 有飲食業工會亦表示，堂食時間延長至10時，仍然只夠做一輪晚市生意，但有放寬好過無，限聚2人措施影響最大，消貴金額有限，期望疫情趨緩和後，政府可循序漸進逐步放寬限聚人數。

聯邦酒樓譚兆成：兩個客都叫唔到大蟹

消息指，堂食時間將進一步放寬至晚上10時，聯邦酒樓董事總經理譚兆成表示，對於中式酒家食肆而言，延長晚市時間對營業幫助只是「極少」，形容疫市下行情仍未「解凍」，關鍵在於限聚人數未放寬，酒樓規模有別於茶餐廳，「兩個人兩碟小菜、一個湯都完，都叫唔到大蟹啦。」

譚兆成指，不少中大型酒樓仍未開市，轉型主打外賣訂單亦幫助不大，直言不知支撐到何時，尤其年尾多節慶，原本是做生意旺季，唯有寄望疫情持續受控，早日可恢復正常消費生活。

飲食業職工總會：晚市​仍只夠做一輪

飲食業職工總會主席郭宏興認為，近日堂食時間放寬至晚上9時對飲食業有幫助，尤其多了年輕人光顧主題菜式餐廳，現時政府循序漸進再放寬，是「有好過無」。

他指，堂食時間延長至10時，仍然只夠做一輪晚市生意，客人用膳時段主要是晚上7時至9時，除非可恢復以往正常營運時段至午夜，才有足夠時間接待兩輪客人。而且限聚2人措施影響最大，消貴金額有限，期望疫情趨緩和後，政府可將限聚人數逐步放寬。

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