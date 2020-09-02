創136年來紀錄　今年6至8月平均最高氣溫32.6度　成最熱夏季

炎熱的8月份剛剛過去，天文台今日（2日）表示，今年香港經歷了自1884年有記錄以來，最熱的夏季。今年6月至8月的平均氣溫、平均最低氣溫及平均最高氣溫，分別高達29.6度、27.7度、32.6度，均為本港天文台歷來之冠。今年8月本港酷熱天氣日數達到16天，亦是有記錄以來最多的八月份。

天文台今日發表「2020年8月天氣回顧」，指8月由於南海北部的海面溫度較正常高，因此香港較正常炎熱，平均氣溫29度，較正常值的28.6度高0.4度。天文台續指，連同今年6、7月的極端高溫天氣，今年香港6月至8月經歷了有記錄以來，最炎熱的夏季，平均氣溫達29.6度、平均最低氣溫27.7度及平均最高氣溫32.6度，三者均為有記錄以來同期最高。

天文台表示，8月的酷熱天氣日數為16天，是有記錄以來最多酷熱天的八月份。另外，今年1月至8月的酷熱天氣日數累計已達43天，較正常值多32.8天，更已打破2016年的38天舊紀錄。另外，截至8月的熱夜日數達46天，與2019年所創最高紀錄打成平手。

今年首8個月雨量較正常值少近2成

雨量方面，今年8月錄得雨量448.4毫米，較正常值432.2毫米多4%；若整合1至8月的累積數據，今年首8月雨量合計為1537.2毫米，較同期正常值1905.5毫米少約19%。天文台又指，今年8月，一共有8個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。