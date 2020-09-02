港大校園電視惡搞校名「XGU」諷內地生　校方譴責涉歧視促道歉

香港大學學生會校園電視昨晚（1日）在多個社交平台發布一段惡搞片段，將港大官方Facebook專頁發布的「Welcome to HKU!」片段為藍本，改為「Welcome to XGU!」（Xiang Gang University）的短片，全長2分19秒。港大校方今日 （2日）發文，指港大中央管理小組已就香港大學學生會校園電視早前發布的改版校園迎新影片一事，向校園電視主席游展鵬發信，認為影片包含欺凌及仇恨言論，就此譴責並要求校園電視移除相關片段及道歉。

港大學生會校園電視將官方的「Welcome to HKU!」片段，惡搞成「Welcome to XGU!」片段。（片段截圖）

港大學生會校園電視以「Welcome to XGU!」惡搞，將惡搞的片段與官方片段作對比，內容為平行世界「0.198964」諷刺六四事件，稱內地學生為「間諜」，又不滿校方以大量獎學金吸引成績優異中國考生入讀、侵犯院校自主及學術自由等。

言論自由要包容、尊重

校方今日發信，譴責片段包含欺凌及仇恨言論，對特定學生的描述具冒犯性、傷人、漠視及不公。校方稱大學雖然重視學生的思想及言論自由，但應建基於對他人的基本禮貌及忠於被大眾接受的包容、尊重之價值觀，更強調影片內容並不代表港大大多數人的觀點。校方要求校園電視將影片下架及道歉。

港大建築學院院長偉仕達（Christopher John Webster）今日下午亦向建築學院全體教職員、學生及舊生發送電郵，批評該片段是低級趣味，又透露港大10個學院院長稍後會就事件發表聯合回應。