新冠肺炎．最新｜晚市堂食周五晚延長　多個處所可重開

社會新聞
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新冠肺炎疫情近日緩和，周三（2日）新增8宗確診個案，政府宣布明日（4日）起放寬部分防疫措施，包括餐廳堂食可延至晚上10時，健身中心可重開等。

政府亦公布，全民檢測「普及社檢測計劃」截至昨晚已有近28萬人接受檢測，並累計有近80萬人登記參與計劃。

▼9月4日起放寬措施　部份處所仍關閉▼

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▼預約全民檢測　五個步驟如下▼

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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▼01直擊火眼實驗室▼

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▼01實測咽喉拭子採樣▼

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▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

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